В 2017 году клубы потратили на трансферы на треть больше денег, чем в 2016

В 2017 году все клубы мира в общей сложности потратили 6,37 млрд долларов на трансферы футболистов. Это на 32,7 % больше, чем в 2016.

Всего было совершено 15 624 переходов, что также на 6,8 % больше, чем годом ранее. В сделках поучаствовали футболисты из 181 страны.

При этом лишь 15,8 % сделок были оплачиваемыми, остальные 84,2 % переходов оказались бесплатными.

67,4 % от всех расходов пришлись на 50 клубов мира из 13 стран.

Напомним, что сегодня «Манчестер Сити» заплатил за защитника Эмерика Ляпорта 65 млн евро.