В 2017 году клубы потратили на трансферы на треть больше денег, чем в 2016

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Третья лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Кубок Лиги
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 Идет второй тайм, 47’ Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.351.47
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 43’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
  • Главные новости
  • Все новости
23:14
«Челси» оформил трансфер игрока «Ромы»6
19:29
«Лужники» и «Крестовский» поборются за звание лучшей арены 2017 года137
19:07
«Спартак» отказался продавать Промеса в «Саутгемптон» за 25 млн фунтов154
18:19
Обамеянг прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»25
17:13
Сане выбыл из строя на шесть недель13
23:47
«Рома» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед»0
23:44
Почеттино: «Мне нравится играть против Моуриньо»0
23:35
«Уотфорд» купил 20-летнего бельгийца1
23:23
«Вильярреал» объявил о трансфере 34-летнего Хави Фуэго1
23:23
ПСЖ намерен включить Гедеша в сделку по Облаку0
23:14
Дриусси сообщил, что станет отцом2
23:02
Аренда Батшуайи обойдется «Боруссии» Д в 1,5 млн евро1
23:01
«Севилья» ждет ответ от Брозовича0
22:55
«Милан» расторг контракт с опытным защитником2
22:54
«Ахмат» просматривает 21-летнего сенегальца0
22:48
«Эвертон» отдаст Классена в аренду «Наполи»0
22:43
«Боруссия» Д подтвердила трансфер Серхио Гомеса из «Барселоны»1
22:39
«Ювентус» готов продлить контракт с Буффоном, но последнее слово за игроком1
22:31
Трансфер Пасторе из ПСЖ в «Интер» может не состояться2
22:17
Это'О покидает «Антальяспор»3
22:06
«Аталанта» - «Ювентус»: Буффон возвращается в основу4
22:03
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль»: стартовые составы2
21:49
«Суонси» - «Арсенал»: стартовые составы10
21:37
«Кордоба» усилилась пятикратным победителем Лиги Европы5
21:29
СМИ: Караваев перешел в «Витесс»10

В 2017 году клубы потратили на трансферы на треть больше денег, чем в 2016

сегодня, 18:59

В 2017 году все клубы мира в общей сложности потратили 6,37 млрд долларов на трансферы футболистов. Это на 32,7 % больше, чем в 2016. 

Всего было совершено 15 624 переходов, что также на 6,8 % больше, чем годом ранее. В сделках поучаствовали футболисты из 181 страны.

При этом лишь 15,8 % сделок были оплачиваемыми, остальные 84,2 % переходов оказались бесплатными.

67,4 % от всех расходов пришлись на 50 клубов мира из 13 стран.

Напомним, что сегодня «Манчестер Сити» заплатил за защитника Эмерика Ляпорта 65 млн евро.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Финансы
Источник: FIFA.comРедакция: Дмитрий Кристя
Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Сити» потратил 1,6 млрд евро на трансферы с лета 2008 года
Сегодня, 18:35 21
Как «Манчестер Юнайтед» обошёл «Реал», а «Арсенал» опередил ПСЖ
28 январяДоскен Бахытулы в блоге Футбол и деньги4
В УЕФА сомневаются в правдивости финансовой отчётности ПСЖ
28 января 11
«Зенит» оплатит Дзюбе и Новосельцеву половину зарплаты, когда они перейдут в «Арсенал»
27 января 19
Шевченко, Жирков и другие неудачные покупки Абрамовича
27 январяFinn32 в блоге Футбол и деньги10
«Саутгемптон» заработал на продаже ТВ-прав больше «Баварии», «Атлетико» и «Наполи»
27 января 24
Обсудить
Все комментарии
dimagas1
dimagas1 ответил Foxes
сегодня в 20:03
Foxes:
В топ 5 когда закрывается?
В Италии,Франции ,Англии и Испании в 2:00 ночи,а в Германии вроде раньше.
Foxes
Foxes ответил dimagas1
сегодня в 19:47
dimagas1:
Смотря где.В некоторых чемпионатах 1-го .
В топ 5 когда закрывается?
dimagas1
dimagas1 ответил Foxes
сегодня в 19:43
Foxes:
Трансферное окно сегодня в 2 часа ночи закрывается по Москве?
Смотря где.В некоторых чемпионатах 1-го .
Foxes
Foxes
сегодня в 19:13
Трансферное окно сегодня в 2 часа ночи закрывается по Москве?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:02
Галицкий мог бы почти всех купить , а потом продать с 30% накруткой.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
сегодня в 19:01
Сколько-же московских бабушек можно содержать на это бабло!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100