Стадион в Калининграде будет готов к 1 апреля

Полпред Северо-Западного федерального округа Александр Беглов сообщил, что стадион в Калининграде и прилегающая к нему инфраструктура будут полностью готовы к 1 апреля.

«По подготовке к чемпионату мира есть некоторое отставание, но строители меня порадовали, что уже к 1 апреля, в эти дни, полностью стадион будет сдан, полностью будет сдана вся инфраструктура».

На стадионе в Калининграде пройдут несколько матчей чемпионата мира. 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го — Сербия со Швейцарией, 25-го — Испания с Марокко и 28-го Англия с Бельгией.

Ранее сообщалось, что арену откроют товарищеским матчем «Балтика» - «Шальке».