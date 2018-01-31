Икарди покинул расположение «Интера»

Итальянская пресса сообщает, что нападающий «Интера» Мауро Икарди сегодня покинул расположение команды.
Утверждается, что 24-летний футболист испытывает мышечные проблемы. Завтра аргентинец должен пройти медицинские тесты, которые более точно расскажут о его недугах. Высока вероятность, что форвард пропустит матч 23-тура Серии А против «Кротоне».
Ранее ходили слухи, что «Реал» заинтересован в приобретении Мауро Икарди.
Хотя его отсутствие внесёт смятение в змеиные ряды, теперь играя с кротоне, они будут переживать, не навестил ли прелюбодей их жён. Аха-ха)
Хотя его отсутствие внесёт смятение в змеиные ряды, теперь играя с кротоне, они будут переживать, не навестил ли прелюбодей их жён. Аха-ха)