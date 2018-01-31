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Икарди покинул расположение «Интера»

вчера, 15:53
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)-:-Логотип футбольный клуб КротонеКротоне03.02.2018 в 22:45 Не начался

Итальянская пресса сообщает, что нападающий «Интера» Мауро Икарди сегодня покинул расположение команды. 

Утверждается, что 24-летний футболист испытывает мышечные проблемы. Завтра аргентинец должен пройти медицинские тесты, которые более точно расскажут о его недугах. Высока вероятность, что форвард пропустит матч 23-тура Серии А против «Кротоне». 

Ранее ходили слухи, что «Реал» заинтересован в приобретении Мауро Икарди. 

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Все комментарии
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 18:47
Травма это уважительная причина(
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 17:02
Икарди. дуй в Реал
NOVA
NOVA
вчера в 16:50
жаль из-за травмы, а то я уже подумал что поехал в Мадрид!!!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 16:44
Как-то все очень мутно.
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 16:26
Интера даже в лиге Европы не будет на след год
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 16:05
Поехал в Мадрид на медосмотр.
Хотя его отсутствие внесёт смятение в змеиные ряды, теперь играя с кротоне, они будут переживать, не навестил ли прелюбодей их жён. Аха-ха)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:03
С Кротоне возможно и без него справятся.
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