Икарди покинул расположение «Интера»

Итальянская пресса сообщает, что нападающий «Интера» Мауро Икарди сегодня покинул расположение команды.



Утверждается, что 24-летний футболист испытывает мышечные проблемы. Завтра аргентинец должен пройти медицинские тесты, которые более точно расскажут о его недугах. Высока вероятность, что форвард пропустит матч 23-тура Серии А против «Кротоне».



Ранее ходили слухи, что «Реал» заинтересован в приобретении Мауро Икарди.