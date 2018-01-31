«Манчестер Юнайтед» и Месси - самые популярные в Китае

«Манчестер Юнайтед», Лионель Месси и Бундеслига заняли лидирующие позиции в рейтинге поисковых систем в Китае по итогам 2017 года.
Среди клубов «Манчестер Юнайтед» обошел в рейтинге «Реал», «Баварию», «Арсенал» и «Ливерпуль». Позади Месси оказались обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, Антони Марсьяль, Поль Погба и Уэйн Руни. Среди европейских футбольных лиг наибольшей популярностью китайских интернет-пользователей пользуется немецкая Бундеслига. Далее идут английская Премьер-Лига и испанская Примера.
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