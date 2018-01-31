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«Манчестер Юнайтед» и Месси - самые популярные в Китае

вчера, 19:49

«Манчестер Юнайтед», Лионель Месси и Бундеслига заняли лидирующие позиции в рейтинге поисковых систем в Китае по итогам 2017 года.

Среди клубов «Манчестер Юнайтед» обошел в рейтинге «Реал», «Баварию», «Арсенал» и «Ливерпуль». Позади Месси оказались обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, Антони Марсьяль, Поль Погба и Уэйн Руни. Среди европейских футбольных лиг наибольшей популярностью китайских интернет-пользователей пользуется немецкая Бундеслига. Далее идут английская Премьер-Лига и испанская Примера.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:43
А что бы вы хотели - ведь МЮ самая распространенная фамилия в Поднебесной...
vastudio
vastudio
вчера в 20:34
Бундеслига?????))))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 20:32
Что и следовало ожидать,МЮ - самый популярный клуб в мире,после эпохи Роналду-Месси снова игрок из МЮ будет в топе
Igo0rek
Igo0rek ответил piercman
вчера в 20:21
piercman:
в голландии и африке в поисковых запросах лидирует спартак.
Африка и поисковые системы... Лол!
Казанский
Казанский
вчера в 20:15
Т.е. три китайских работника по строительству Анекдот-арены в Питере погоды не сделали?((
Или у них основной запрос был "Как получить деньги от Газпромбанка"?
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:14
Наверное справедливая популярность...
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил piercman
вчера в 20:04
piercman:
в голландии и африке в поисковых запросах лидирует спартак.
В Суринаме и Кабо-Верде особенно))
Igorello97
Igorello97
вчера в 20:03
Ман Юнайтед как всегда на уровне.
piercman
piercman
вчера в 19:53
в голландии и африке в поисковых запросах лидирует спартак.
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