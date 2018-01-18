29% всех денег на рынке тратят англичане! Отчёт УЕФА – о лигах

В начале года УЕФА всегда публикует отчет, из которого можно узнать много интересного. «Соккер.ру» начинает знакомить читателей с «вкусностями» 126-страничного документа.

Форматы национальных лиг и последние изменения

УЕФА следит за национальными чемпионатами и отмечает взятую в последние годы тенденцию на снижение числа участников высших дивизионов. Так что предложение Леонида Федуна о сокращении РФПЛ вполне вписывается в европейский тренд: согласно отчету, из-за переформатирования лиг за прошедший год в Европе стало на пять мест в элитных дивизионах меньше. Таким образом, в высших дивизионах 55 подконтрольных УЕФА национальных федераций на сегодняшний день выступает 713 клубов. Для убедительности проверим, где и сколько.

20 (мест в элитном дивизионе) – Испания, Англия, Италия, Франция.

18 – Германия, Нидерланды, Португалия, Турция.

16 – Бельгия, Беларусь, Чехия, Греция, Норвегия, Польша, Россия, Сербия, Швеция.

15 – Сан-Марино.

14 – Болгария, Кипр, Дания, Израиль, Люксембург, Мальта, Румыния.

12 – Босния и Герцеговина, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Исландия, Казахстан, Косово, Молдова, Северная Ирландия, Шотландия, Словакия, Украина, Уэльс.

10 – Албания, Австрия, Хорватия, Эстония, Фарерские Острова, Грузия, Гибралтар, Македония, Черногория, Швейцария, Словения.

8 – Андорра, Азербайджан, Литва, Латвия.

6 – Армения.

В 12 странах используется «летний» футбольный календарь (система «весна-осень»). В 43 – разыгрывается «зимний» чемпионат (система «осень-весна», как сейчас в РФПЛ и ведущих лигах Европы).

Ищем идеальную формулу проведения РФПЛ

Таблица коэффициентов УЕФА

Отслеживаем долгосрочные изменения в таблице коэффициентов УЕФА. Исследуемый участок – 10 лет. Эти цифры – прекрасный инструмент отслеживания успешности представителей той или иной национальной федерации в еврокубках, и если один сезон не обязательно бывает показательным, то десять лет – солидный отрезок для внятного анализа.

Лидеры. За десятилетие у таблицы коэффициентов было всего лишь два лидера. До сезона 2012/2013 правили англичане, после чего они отдали власть Испании, которая находится на вершине до сих пор. В 2008 году Германия располагалась ниже Франции в этом рейтинге, но уже через год немцы отвоевали позиции, и с тех пор топ-4 (Испания, Англия, Германия, Италия) в таблице коэффициентов нерушим.

Россия. У России было 6-е место в таблице коэффициентов 10 лет назад, что и тогда давало право заявить в Лигу чемпионов три клуба. Недавно мы вернулись на эту желанную строчку, оставив позади Португалию. Можно сказать, что наши команды выступают в еврокубках стабильно или что топчутся на месте – зависит от точки зрения, но за десять лет Россия в таблице коэффициентов была шестой, седьмой, а на один короткий миг – восьмой.

Восхождение. Наибольшего прогресса за прошедшее десятилетие добились наши соседи: Беларусь стартовала с 40 места в 2008 году, а сейчас занимает 19-е. Азербайджан прыгнул с 42 на 26, а Казахстан – с 45 на 29.

Падение. Хуже всего проявили себя шотландцы: десять лет назад они замыкали десятку, а сейчас идут на 23-м месте, ниже Израиля. Литва также заметно скатилась – с 29 строчки в 2009-м на 48.

Плановый осмотр. Таблица коэффициентов УЕФА

Посещаемость

Исследовались цифры посещаемости в сезоне 2016/2017. УЕФА называет посещаемость показателем здоровья клубного футбола в той или иной стране и обещает тщательно отслеживать. В основном интерес к национальным чемпионатам стабилен, в России и во всех странах «большой пятерки» зафиксированы изменения не более 5% в ту или иную сторону, что можно списать на сезонные изменения состава участников элитных дивизионов. Серьезный рост зрителей – свыше 15%, наблюдался в пяти странах: Беларусь, Македония, Албания, Шотландия и Фарерские Острова. Напротив, нужно бить тревогу футбольным чиновникам в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове, Словакии, Литве, Эстонии и на Кипре. Интерес к национальным чемпионатам этих стран резко гаснет.

Самые посещаемые турниры

По суммарной аудитории всех опережает Английская Премьер-Лига. Матчи этого турнира в сезоне 2016/2017 посетили 13 607 420 зрителей. Однако по средним цифрам впереди Бундеслига, где, как мы знаем, на две команды меньше. Средняя аудитория матча немецкого первенства составляет 41 516 зрителей, тогда как у АПЛ – 35 809. Но немцам с англичанами точно не стоит беспокоиться о недостатке зрительского интереса. Дело в том, что в первой десятке самых посещаемых чемпионатов Старого Света ровно половину представляют Германия и Англия. Чемпионшип вообще уступает только АПЛ и Бундеслиге, опережая по аудитории Серию A и Ла Лигу. Вторая Бундеслига занимает седьмое место, то есть выше только топ-чемпионаты и английский Чемпионшип. А третий английский дивизион идет девятым в Европе – выше Португалии, Турции и, само собой, России.

Рекордные траты на трансферы и отрыв топ-5 лиг

В 2017 году европейские клубы в общей сложности осуществили трансферов на 5.6 миллиарда евро. Для сравнения, в 2016 году оборот был равен четырем миллиардам, а в 2010 – двум. Рынок растет, но при этом наблюдается очень неприятная тенденция: пропасть между «богатыми» и «бедными» растет. Так, из этих самых 5.6 миллиарда евро 80% пришлись на траты клубов из «большой пятерки». Доля одной только Англии в общем пироге составляет 29%, в то время как клубы «остальной Европы» взяли на себя лишь пятую часть, 20%. Год назад за представителями нетоповых чемпионатов было 24% на рынке, а в 2010 году – 47%.