«Спартак» сыграл вничью с софийским ЦСКА

«Спартак» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью с софийским ЦСКА.
Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, стадион «Мунисипаль»
«Спартак» - ЦСКА София 0:0
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко (Рассказов 80), Глушаков (Зобнин 68), Фернандо, Промес, Пашалич, Педро Роша, Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.
ЦСКА София: Китанов (Черняускас 46), Манолев, Бодуров, Дюлгеров, Жеферсон, Лоэ, Родригеш (Антов 82), Алберг (Бланко 74), Энрике, Десподов (Георгиев 73), Каранга (Живков 86).
Главный тренер: Стамен Белчев.
https://www.youtube.com/watch?v=vvBEchWPi_E