«Спартак» сыграл вничью с софийским ЦСКА

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кому больше помогают судьи в чемпионате Испании?
    "Барселоне"
    47%
    983
    "Реалу"
    27%
    560
    Примерно одинаково ошибаются в пользу обеих команд
    21%
    437
    Затрудняюсь ответить
    6%
    132
    Всего голосов: 2112
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П---
  • Главные новости
  • Все новости
22:11
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы12
21:37
«Тоттенхэм» подписал Моуру24
20:57
«Манчестер Сити» отказался от покупки Мареза13
20:37
Зарплата Ханни в «Спартаке» составит 2 млн евро в год34
19:56
«Челси» оформил трансфер Жиру104
23:56
«Аланьяспор» подписал Вандерсона0
23:42
«Рубин» отдал Рочину в аренду клубу Ла Лиги2
23:34
Халил Алтынтоп вернулся в «Кайзерслаутерн» спустя 11 лет0
23:32
Бериша: «Думаю, мне понадобится две недели, чтобы набрать необходимые кондиции»0
23:22
Муса: «7-й номер - мой самый любимый, но раньше он был занят Тошичем»3
23:12
Эриксен забил второй самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги6
23:04
Цорк: «Миши - интересный нападающий»0
23:04
Экс-нападающий МЮ продолжит карьеру в «Райо Вальекано»0
22:56
«РБ Лейпциг» арендовал нападающего «Эвертона»0
22:52
«Саутгемптон» вернется к кандидатуре Промеса летом3
22:49
«Наполи» отдал в аренду Джаккерини0
22:45
«Сельта» арендовала у «Торино» нападающего0
22:43
«Динамо» объявило о трансфере ганского хавбека «Леха»7
22:34
Ванкер разорвал контракт с «Антальяспором»1
22:26
«Галатасарай» арендовал у «Интера» защитника0
22:15
«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич»: Ляпорт и Зинченко сыграют с первых минут2
22:09
«Милан» - «Лацио»: стартовые составы1
22:02
«Челси» - «Борнмут»: стартовые составы1
21:56
Вандерсон может продолжить карьеру в Турции2
21:48
Московское «Динамо» расторгло контракты с Тереховым и Вандерсоном6

«Спартак» сыграл вничью с софийским ЦСКА

вчера, 21:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (София)ЦСКАМатч завершен

«Спартак» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью с софийским ЦСКА.

Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, стадион «Мунисипаль»

«Спартак» - ЦСКА София 0:0

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко (Рассказов 80), Глушаков (Зобнин 68), Фернандо, Промес, Пашалич, Педро Роша, Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.

ЦСКА София: Китанов (Черняускас 46), Манолев, Бодуров, Дюлгеров, Жеферсон, Лоэ, Родригеш (Антов 82), Алберг (Бланко 74), Энрике, Десподов (Георгиев 73), Каранга (Живков 86).
Главный тренер: Стамен Белчев.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Тосно» проиграл седьмой команде чемпионата Болгарии
Вчера, 18:56 1
«Динамо» обыграло «Тренчин», 18-летний Грулев сделал дубль
30 января 31
«Балтика» на сборе уступила участнику 1/16 финала Лиги Европы
30 января 1
ЦСКА опубликовал обзор матча с «Пястом»
30 января 8
Юсупов присоединился к «Ростову». Бухаров пропустит 2-3 месяца
29 января 9
Стали известны четыре соперника «Локомотива» на втором сборе
29 января 6
Обсудить
Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 00:05
RussianHorse:
Какой из? Разборка в Маниле?)
Набери на киносайте: Максимальный Удар))
Казанский
Казанский
сегодня в 00:03
Скучная ничья или боевое противостояние?Матч не смотрел,не знаю...
azures
azures
сегодня в 00:03
Радует начало сезона спартаком, хорошо играют, с огоньком.
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:02
AntiherQ1488:
Наладим контакт)) Ты смотрел фильм с Невским?)
Какой из? Разборка в Маниле?)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Shagrath82
вчера в 23:57
Shagrath82:
а третий кто?? а что делали остальные 11?? где же большинство? ВОт поэтому я за Спартак. а не за продажных
ПИСЬМА ЦСКА, «ДИНАМО» И «ЗЕНИТА»
Shagrath82
Shagrath82 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:56
AntiherQ1488:
3 клуба подписали петицию, на отстранение Веллитона. Вот тебе и балет. Кабинетный балет.
а третий кто?? а что делали остальные 11?? где же большинство? ВОт поэтому я за Спартак. а не за продажных
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Shagrath82
вчера в 23:54
Shagrath82:
да даже на обсуждение балета я думаю он есть. но он должен быть адекватным.
3 клуба подписали петицию, на отстранение Веллитона. Вот тебе и балет. Кабинетный балет.
Shagrath82
Shagrath82 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:52
AntiherQ1488:
Это футбольный сайт, а не балет, тут должен быть троллинг! А как еще?) Это весело))
да даже на обсуждение балета я думаю он есть. но он должен быть адекватным.
Pancher_95
Pancher_95
вчера в 23:52
Стоить появиться ветке Спартака, немытые и кабинетные тук как тут
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Shagrath82
вчера в 23:51
Shagrath82:
да, больше аду.. ну кроме прямых оскорблений. что говорить если меня банили долгое время за слово "болезный" и потом извинялись и так несколько раз. ПОэтому лучше находится там где более вменяемые люди у руля
Это футбольный сайт, а не балет, тут должен быть троллинг! А как еще?) Это весело))
Shagrath82
Shagrath82 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:50
AntiherQ1488:
Я не в праве это комментировать, но мое личное мнение - сплошная глупость.
да, больше аду.. ну кроме прямых оскорблений. что говорить если меня банили долгое время за слово "болезный" и потом извинялись и так несколько раз. ПОэтому лучше находится там где более вменяемые люди у руля
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Shagrath82
вчера в 23:48
Shagrath82:
Так я тоже за здоровый троллинг.. Меня вот за лизунов банят постоянно, хотя вот соккер постеснялся выложить этот твит от оф. Зенита
Я не в праве это комментировать, но мое личное мнение - сплошная глупость.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:47
Главное чтобы в чемпе игра была,а в товарняках пусть хоть каждый день ничью катают...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
вчера в 23:47
RussianHorse:
Есть, в Феврале запустят.
Наладим контакт)) Ты смотрел фильм с Невским?)
Shagrath82
Shagrath82 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:47
AntiherQ1488:
Ну, за кого то из нас его отправили отдыхать. Я его терпеть не могу, но не стану делать так, чтоб он в бане сидел)
Так я тоже за здоровый троллинг.. Меня вот за лизунов банят постоянно, хотя вот соккер постеснялся выложить этот твит от оф. Зенита
Shagrath82
Shagrath82 ответил RussianHorse
вчера в 23:46
RussianHorse:
Есть, в Феврале запустят.
будет весело " следующая станция ЦСКА" и весь поезд хором "команда артемонов"
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Shagrath82
вчера в 23:45
Shagrath82:
А он разве оскорбил? Меня тут за меньшее банили.. Да не обижаюсь я ни на что
Ну, за кого то из нас его отправили отдыхать. Я его терпеть не могу, но не стану делать так, чтоб он в бане сидел)
RussianHorse
RussianHorse ответил Shagrath82
вчера в 23:45
Shagrath82:
Осень, в голову лезет тоска. Даже каркают грустно вороны!. Если слышу кричат : "ЦСКА"! Отвечаю команда ...Артемонов!!! Кстати Артемон ты в курсе почему станция Спартак есть в метро, а ЦСКА нет?
Есть, в Феврале запустят.
Shagrath82
Shagrath82 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:43
AntiherQ1488:
Напиши плиз, что писерман тебя не оскорбил и это чушь. И ты не обиделся. Скока можно, за глупость банить. Почему они решают, что оскорбление, а что - нет?)
А он разве оскорбил? Меня тут за меньшее банили.. Да не обижаюсь я ни на что
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Мысыктар
вчера в 23:42
Мысыктар:
ну Санкт-Галлен в курсе, клуб без трофеев спартак.
Так все в курсе, что Софийский ЦСКА сильнее Московского.)) Даже СГ.))
А на счёт трофеев - видимо ты ещё в 2016 г живёшь? Чемпионство и Суперкубок - или для московских армейцев это уже не трофеи? Будете продолжать хвастаться КУЕФА десятилетней давности?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Shagrath82
вчера в 23:42
Shagrath82:
А почему бы и не поговорить с тобою)) охвицер...)
Напиши плиз, что писерман тебя не оскорбил и это чушь. И ты не обиделся. Скока можно, за глупость банить. Почему они решают, что оскорбление, а что - нет?)
Shagrath82
Shagrath82 ответил Мысыктар
вчера в 23:42
Мысыктар:
ну Санкт-Галлен в курсе, клуб без трофеев спартак.
АИК то ТОП
nassarog
nassarog
вчера в 23:42
Если Спартак плохо играл то цска вобще говнище в последней игре.
MALOVAR
MALOVAR ответил Мысыктар
вчера в 23:42
на вылет из группы ЛЧ
Shagrath82
Shagrath82 ответил RussianHorse
вчера в 23:41
RussianHorse:
Ещё раз говорю, я про вожу досуг со своими друзьями, с людьми, которые мне импонируют. У не ищу новых друзей, со мной старый прайд и максимум новая львица) А если тебе скучно, могу хоть с каждого домашнего матча фотки скидывать, благо аббик.
Осень, в голову лезет тоска.
Даже каркают грустно вороны!.
Если слышу кричат : "ЦСКА"!
Отвечаю команда ...Артемонов!!!

Кстати Артемон ты в курсе почему станция Спартак есть в метро, а ЦСКА нет?
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:41
армейцы отскочили
makkie
makkie
вчера в 23:41
Обычный товарняк, на фоне нагрузок.
Кстати, все заметили - при Каррере особо не феерим на предсезонке, зато в чемпионате идет кураж. К вопросу о планах на сборы.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 23:40
Модеры, если он про меня, то меня он не оскорблял. я не обиделся. Это не оскорбление.
Мысыктар
Мысыктар ответил Влад Богатырёв
вчера в 23:39
Влад Богатырёв:
cska-78 сегодня в 21:37 Отскок тарасовки! Должно было 5-7 залетать хрякам! ---------------------------------------------------------------------- Ну, так ничего удивительного - Софийский ЦСКА посильнее Московского будет.)))
ну Санкт-Галлен в курсе, клуб без трофеев спартак.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 23:39
Писерман отъехал((
piercman 01.02.2018 23:37 Личное оскорбление пользователя (либо угроза физическим насилием). Материалы: «Спартак» сыграл вничью с софийским ЦСКА
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100