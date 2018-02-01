Команда Аршавина трижды отыгрывалась в матче с «Динамо СПб»

В рамках заключительного контрольного матча на сборе в Турции петергбургское «Динамо» ждал серьезный соперник, вице-чемпион Казахстана «Кайрат». По ходу встречи коллективу Андрея Аршавина трижды пришлось отыгрываться. Поединок закончился боевой ничьей со счетом 3:3.
«Динамо» СПб - «Кайрат» - 3:3 (2:1)
Голы: Барсов 14, Барсов 45+1, Дворников 73 — Анене 40, Куат 53, Аршавин 74.
«Динамо» (1 тайм): Генералов, Коваленко, Юрганов, Бычков, Житников, Песегов, Цвейба, Соловьёв, Власов, Киреенко, Барсов.
«Динамо» (2 тайм): Вратарь на просмотре, Житников (Коваленко 68), Пасько, Бабенков, Каптилов, Лагатор, Сарамутин, Барбашов, Рогов, Батютин, Дворников.
«Кайрат» (1 тайм): Плотников, Вороговский, Бато, Лунин, Соколенко (Куантаев 37), Парагульгов, Элек, Исаэль, Исламхан, Швырёв, Анене.
«Кайрат» (2 тайм): Покатилов, Суюмбаев, Алип (Баа 76), Гогуа, Куантаев (Ахметов 60), Нурмугамет, Абикен, Парагульгов (Рудосельский 68), Куат, Аршавин, Анене (Швырёв 68).
В Турции находится и другой представитель ФНЛ «Енисей».