Широков занял одну из должностей в «Химках»

Бывший капитан сборной России Роман Широков, как и ожидалось, занял одну из должностей в «Химках». Широков назначен на должность спортивного директора подмосковного клуба. Об этом сообщил новый генеральный директор «Химок» Василий Иванов.

«Вместе со мной на руководящую должность пришел Роман Широков. Он займет пост спортивного директора клуба. Известный футболист, не чужой футболист для клуба „Химки“.

Перед клубом будет поставлена задача не бороться за выживание в ФНЛ, а быть в лидерах. На текущий сезон главная задача - остаться в дивизионе», - сказал Иванов.