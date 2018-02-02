Широков занял одну из должностей в «Химках»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилдФонбет1.147.520.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонФонбет1.275.5510.8
Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер---
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.753.74.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет105.81.27
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет2.63.352.7
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.83.452.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет147.41.19
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротонеФонбет1.285.212
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.81.15
  • Главные новости
  • Все новости
00:23
Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Кельна»1
23:40
Бензема ищет жилье в Лондоне, нападающий летом перейдет в «Арсенал»10
19:52
Гол Мусы принес ЦСКА ничью в матче с «Нордшелландом»231
18:43
Манчини сможет зарабатывать в сборной Италии 4-5 млн евро в год48
17:52
«Атлетико» отказался отпускать Гайтана в «Зенит»51
00:37
«Марсель» с теннисным счетом обыграл «Метц»0
00:19
Гильерме: «„Локомотив“ думает об игре с „Ниццей“»0
00:13
Нагатомо: «В переходе в „Галатасарай“ не сомневался»0
00:08
«Авангард» вместо «Тосно» сыграет с венгерским клубом «Ньиредьхаза»0
23:41
«Ювентус» летом попробует подписать Карраско0
23:30
Батшуайи забил в дебютном матче за «Боруссию»3
23:24
Ари: «Боялся за колено перед сборами, но сейчас моё состояние куда лучше!»0
23:21
Игроки «Тосно» не выйдут на товарищеский матч с «Авангардом» из-за задолженностей2
23:16
Зинков вернулся в «Зенит»1
23:15
Вагнер: «Постараемся отобрать очки у „Манчестер Юнайтед“»1
23:08
Санья переходит в «Беневенто» на правах свободного агента0
23:00
Наингголан: «У „Наполи“ есть шанс выиграть Скудетто»1
22:56
Эмери: «Верю, что судьи будут уважать ПСЖ в матчах с „Реалом“»6
22:46
Семин: «Может, посмотрим следующий матч „Спартака“»9
22:45
Каррагер: «Коутиньо не стоит 140 млн евро»11
22:36
«Вест Хэм» уволил сотрудника после его слов об африканских футболистах0
22:33
Канделаки: «Верю Валере»8
22:26
Мойес: «Джордан добавит нам свежести в атаке»0
22:03
Венгер: «„Арсенал“ многим обязан Жиру»6
21:59
«Кельн» - «Боруссия» Д: стартовые составы3

Широков занял одну из должностей в «Химках»

вчера, 17:27

Бывший капитан сборной России Роман Широков, как и ожидалось, занял одну из должностей в «Химках». Широков назначен на должность спортивного директора подмосковного клуба. Об этом сообщил новый генеральный директор «Химок» Василий Иванов.

«Вместе со мной на руководящую должность пришел Роман Широков. Он займет пост спортивного директора клуба. Известный футболист, не чужой футболист для клуба „Химки“.

Перед клубом будет поставлена задача не бороться за выживание в ФНЛ, а быть в лидерах. На текущий сезон главная задача - остаться в дивизионе», - сказал Иванов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Вест Хэм» уволил сотрудника после его слов об африканских футболистах
Вчера, 22:36 0
Фаббричини назначен на пост комиссара Итальянской федерации футбола
Вчера, 00:55 0
Бывший тренер сборной Беларуси возглавил команду Сирии
01 февраля 1
Экс-тренер «Байера» возглавил «Штутгарт»
29 января 3
Алессио Таккинарди возглавил клуб Серии D
28 января 1
«Штутгарт» расстался с главным тренером
28 января 3
Обсудить
Все комментарии
azures
azures
вчера в 19:23
Еще один шаг к зам. директора спортплощадки сделан.
Faustello
Faustello
вчера в 18:15
Здравствуй Рома! Прощай ФНЛ! Привед ПФЛ!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:50
Искренние соболезнования Химкам, бог в помощь!
Dominators
Dominators ответил Морозовский
вчера в 17:45
Морозовский:
И начнутся интриги Химкинского двора.
Не начнутся , он дерево и его сожрут . Там тоже ребята не 8 и они хотят вкусно кушать .
Dominators
Dominators
вчера в 17:44
Не вышло из Ромы политика и министра . Попробует быть спортивным функционером . Нужно сразу на должность в РФС . Там все такие специалисты .ГБшник бывший - главный судья . Водитель катеров вообще был главным , Вице -президент - пенсионер маразматик . Если и тут не получится ,тогда на Матч ТВ .Там тоже одни эксперты . Время доказало правоту ,что кухарка не может управлять государством . Ленин лгал .
Морозовский
Морозовский
вчера в 17:41
И начнутся интриги Химкинского двора.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:35
Широков прыгает с места на место, пора уже определиться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100