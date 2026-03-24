РФС реформирует соревнования в женском футболе

сегодня, 14:37

Российский футбольный союз проведёт реформу системы турниров женских команд.

Начиная с этого сезона, Первая лига будет полноценным вторым дивизионом в системе профессиональных соревнований. Также появился новый турнир — Вторая лига, в которой будут выступать любительские команды.

В число участников Первой лиги войдут 10 клубов: «Акрон-Академия Коноплева», «Балтика», «Волгарь», «Оренбург», «Пари НН», «Сочи», «Строгино», «Урал», «Факел», «Челябинск-ОСШ».

Чемпионат пройдёт в формате гладкого турнира — в два круга по системе «каждый с каждым». Он продлится с мая по октябрь.

Во Второй лиге сыграют более 40 команд из межрегиональных объединений Золотое кольцо, Северо-Запад, Сибирь, Приволжье, Урал и Западная Сибирь, Центр, Юг и Северный Кавказ, а также из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.