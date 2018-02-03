Гвардиола даст игрокам и персоналу «Ман Сити» несколько дней выходных

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после сегодняшнего матча с «Бернли» намерен предоставить своим подопечным несколько дней выходных. С 10 февраля «горожан» ждет довольно плотный график, на носу и Лига чемпионов, поэтому тренер решил, что членам клуба будет полезно немного отдохнуть друг от друга.

«После игры с „Бернли“ игроки получат отдых до среды. Важно, чтобы все мы не видели друг друга в это время. Футболисты будут предоставлены сами себе, например, они смогут куда-нибудь съездить или сделать что-то еще. Они должны будут забыть о футболе на несколько дней, провести время с семьями, друзьями. А уже со среды мы будем готовиться к „Лестеру“ и „Базелю“. Но до этого времени нужен перерыв, который касается и персонала клуба».

«Ман Сити» в последнем туре обыграл «Вест Бромвич» (3:0).