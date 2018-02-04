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Глушаков вернулся в общую группу «Спартака»

вчера, 22:10

Капитан «Спартака» Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе команды, которая сейчас находится на сборе в Испании.

Напомним, что полузащитник получил ушиб поясницы в контрольном поединке с софийским ЦСКА.

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Все комментарии
piercman
piercman
вчера в 23:48
зулусы в страхе разбежались по углам, не убежал только ещё ничего подозревающий ханни.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 23:19
makkie
makkie
вчера в 23:10
Отлично, кэпу надо форму набирать - пока всем центральным уступает в Спартаке.
Но капитан, лидер и персональный раздражитель для Зенита 😂
kastites
kastites
вчера в 23:08
Грушаков из бани вернулся.
Бу га га га га
Викос
Викос
вчера в 23:03
есть хорошие новости!
cpartak60
cpartak60 ответил ziborock
вчера в 23:02
ziborock:
Нуи славно! P.S. Странно даже - ни одного баклана! Ах, ну да, завтра же в школу)))
    vistory
    vistory
    вчера в 22:58
    Смотался за огненной водой в Миллерово, обмывать четыре проигрыша будут с размахом.
    Sully
    Sully ответил ziborock
    вчера в 22:50
    ziborock:
    Нуи славно! P.S. Странно даже - ни одного баклана! Ах, ну да, завтра же в школу)))
    зачем ты так про своих корешей тарасовских?))
    Sully
    Sully
    вчера в 22:49
    Глушаков вернулся из парилки?
    ziborock
    ziborock
    вчера в 22:37
    Нуи славно!
    P.S. Странно даже - ни одного баклана! Ах, ну да, завтра же в школу)))
    Морозовский
    Морозовский ответил Faustello
    вчера в 22:33
    Faustello:
    С флягой самогона и бочкой огурцов )))
    А огурцы хрустят!
    112910415
    112910415
    вчера в 22:28
    за работу, товарищи!
    Кaдыш.
    Кaдыш.
    вчера в 22:25
    В общую группу Ньюкасла он никогда б не вышел
    Faustello
    Faustello ответил Морозовский
    вчера в 22:23
    Морозовский:
    Коне-бомжи, вылазьте!
    Их бабушка уже в кроватку уложила )))
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 22:22
    Коне-бомжи, вылазьте!
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:19
    С флягой самогона и бочкой огурцов )))
    Крейсер
    Крейсер
    вчера в 22:17
    Обошлось.
    Ну и славно.
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