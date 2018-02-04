Глушаков вернулся в общую группу «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе команды, которая сейчас находится на сборе в Испании.
Напомним, что полузащитник получил ушиб поясницы в контрольном поединке с софийским ЦСКА.
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Капитан «Спартака» Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе команды, которая сейчас находится на сборе в Испании.
Напомним, что полузащитник получил ушиб поясницы в контрольном поединке с софийским ЦСКА.
Но капитан, лидер и персональный раздражитель для Зенита 😂
Но капитан, лидер и персональный раздражитель для Зенита 😂
Бу га га га га
Бу га га га га
P.S. Странно даже - ни одного баклана! Ах, ну да, завтра же в школу)))
P.S. Странно даже - ни одного баклана! Ах, ну да, завтра же в школу)))
Ну и славно.
Ну и славно.