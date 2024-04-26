Гендир «Ахмата»: «Хотим, чтобы по ситуации с „Сочи“ провели расследование»

Генеральный директор «Ахмата» прокомментировал матч 21-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0), а также ситуацию с клубом соперника.

Перед игрой главный тренер гостей сообщил, что 14 футболистам его команды и 5 членам персонала нездоровилось. После встречи испанский специалист раскритиковал руководство Российской Премьер-Лиги за решение проводить поединок.

Очень тяжёлая игра, очень тяжёлая победа, крайне важная для нас. Но честно говоря, победу омрачает эта непонятная ситуация с якобы отравлением у «Сочи». Очень неприятная ситуация. За столько лет и за столько проведённых игр у нас дома в адрес «Ахмата» никто каких‑то подозрений никогда не высказывал. Честно говоря, мы крайне возмущены и хотим, чтобы по этому поводу провели расследование. Всё‑таки президенты у наших клубов дружат.

Вроде как радоваться победе надо, а такой удар по нашему самолюбию! Мы в 18:45 узнали об этом. Для нас крайне неприятная ситуация. К нам приехала команда, в которой якобы произошло то, что никогда прежде не происходило.

О том, обращался ли «Сочи» с просьбой о переносе

Нам в 18:45 сказали, что есть какая‑то неприятная ситуация. При этом внутри этой команды, «Сочи», мы не находимся! И мы не имеем прав переносить игру! Это не клубы и не лига решают. Но если бы возникла реально какая‑то ситуация, то, думаю, президенты наших клубов могли бы сами просить о переносе или чём‑то другом, учитывая их отношения. Для нашего клуба крайне важно разобраться в ситуации. При этом, если бы «Сочи» действительно был в таком нехорошем состоянии… Но они нас даже переигрывали!

Нам сказали, что футболисты соперника плохо себя чувствуют. Отмечу, «Сочи» прилетел в районе 13:00 в Грозный. Как можно утверждать, что команда отравилась? Всё же есть врачи, их заключение… Мы им предложили сдать кровь даже.

Тут ещё непонятно, когда они конкретно отравились, если отравились, — вчера, сегодня… Опять же, если отравились вообще, нам об этом неизвестно. Я могу говорить только за свою команду и не в праве говорить за соперника. Но эта ситуация крайне неприятна. Не могу точно утверждать, готовы ли были все футболисты «Сочи» играть или нет. Но мы видели все, что они играли в футбол.