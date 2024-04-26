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Гендир «Ахмата»: «Хотим, чтобы по ситуации с „Сочи“ провели расследование»

сегодня, 00:20
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал матч 21-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0), а также ситуацию с клубом соперника.

Перед игрой главный тренер гостей Роберт Морено сообщил, что 14 футболистам его команды и 5 членам персонала нездоровилось. После встречи испанский специалист раскритиковал руководство Российской Премьер-Лиги за решение проводить поединок.

Очень тяжёлая игра, очень тяжёлая победа, крайне важная для нас. Но честно говоря, победу омрачает эта непонятная ситуация с якобы отравлением у «Сочи». Очень неприятная ситуация. За столько лет и за столько проведённых игр у нас дома в адрес «Ахмата» никто каких‑то подозрений никогда не высказывал. Честно говоря, мы крайне возмущены и хотим, чтобы по этому поводу провели расследование. Всё‑таки президенты у наших клубов дружат.

Вроде как радоваться победе надо, а такой удар по нашему самолюбию! Мы в 18:45 узнали об этом. Для нас крайне неприятная ситуация. К нам приехала команда, в которой якобы произошло то, что никогда прежде не происходило.

О том, обращался ли «Сочи» с просьбой о переносе

Нам в 18:45 сказали, что есть какая‑то неприятная ситуация. При этом внутри этой команды, «Сочи», мы не находимся! И мы не имеем прав переносить игру! Это не клубы и не лига решают. Но если бы возникла реально какая‑то ситуация, то, думаю, президенты наших клубов могли бы сами просить о переносе или чём‑то другом, учитывая их отношения. Для нашего клуба крайне важно разобраться в ситуации. При этом, если бы «Сочи» действительно был в таком нехорошем состоянии… Но они нас даже переигрывали!

Нам сказали, что футболисты соперника плохо себя чувствуют. Отмечу, «Сочи» прилетел в районе 13:00 в Грозный. Как можно утверждать, что команда отравилась? Всё же есть врачи, их заключение… Мы им предложили сдать кровь даже.

Тут ещё непонятно, когда они конкретно отравились, если отравились, — вчера, сегодня… Опять же, если отравились вообще, нам об этом неизвестно. Я могу говорить только за свою команду и не в праве говорить за соперника. Но эта ситуация крайне неприятна. Не могу точно утверждать, готовы ли были все футболисты «Сочи» играть или нет. Но мы видели все, что они играли в футбол.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:22
Теория заговора? Это едва ли. Во первых можно было связаться с РФС. Во вторых у них у самих врачи есть. В третьих я смотрел игру. У них играла почти вся основа. И бегали и играли прилично. Так что это что то иное. Я противник теории заговора
tpqssgs72p44
tpqssgs72p44
сегодня в 07:16
Всем ясно, что ничего уже не найдут и не докажут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:52
Много текста ни о чём. Оторвались на 3 очка, да и ладно...
mf8ssvhmzswy
mf8ssvhmzswy
сегодня в 06:24
Здесь что-то нечистое, такое нужно прекращать.
ABir
ABir
сегодня в 06:03
Результат на табло, переигровки не будет, а остальное все - болтовня, забудется.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:57
Ну наверное что-то расследуют
adekvat
adekvat
сегодня в 05:56
Сочи ничто уже не поможет, а что ели надо разобраться.
112910415
112910415
сегодня в 05:46
срочно всех обследовать !
как-то всё загадочно ...
salleeh
salleeh
сегодня в 02:29
Может это был хитрый ход, чтобы расслабить Грозненскую команду? А с другой стороны, парням из Сочи легче было наверное, после диареи. В общем пусть сразу летят в Москву, на передачу к Малышевой, тема будет «Разгрузочные дни у футболистов»…)))
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
Да, Павел, Вы правы. Но, как говорится- БОГ шельму метит. Вспомните, Павел, 2020г., когда, Ростов приехал в Сочи вторым составом, из-за болезни ковидом ведущих игроков. Тогда ,Ростов просил перенести игру, но Сочи ответил отказом и рагромил молодняк ростовский-10:1!!! Поэтому, вряд ли, сочинцам стоит обижаться. Но по факту, чисто формально, Павел, Вы правы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:36
Могли бы сделать всё официально - заключения об отравлении, официальное заявление в РФС. Дальше спрос с РФС. Только в Грозном фиг им какое заключение бы оформили, там (да и в РФС) врачи хозяина слишком боятся.
Capral
Capral
сегодня в 00:29, ред.
Что уже вспоминать, если результат, все-равно не поменяют.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:21
обязаны провести открытое расследование.
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