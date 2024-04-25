Главный тренер «Сочи» сообщил о плохом состоянии 14 игроков команды

Главный тренер «Сочи» сообщил о возникших проблемах со здоровьем у футболистов и членов персонала клуба накануне матча перенесённого 21‑го тура РПЛ с «Ахматом», из-за чего команда с опозданием прибыла на игру.

Всё просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион].