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Главный тренер «Сочи» сообщил о плохом состоянии 14 игроков команды

вчера, 20:21
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил о возникших проблемах со здоровьем у футболистов и членов персонала клуба накануне матча перенесённого 21‑го тура РПЛ с «Ахматом», из-за чего команда с опозданием прибыла на игру.

Всё просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион].

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 08:24
Тебе, Здоровья, Удачи и всех благ!!!!!!!
Ещё окунемся, в славные дни нашей молодости!!!!!!! Есть, что вспомнить...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👌👌👌👌👌👌👌
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:51, ред.
...да уж, у них братья Холики и Недоманский, у нас
братья Майоровы и Слава Старшинов...! До сих пор помню детские переживания на ЧМ , как бывало мы делаем шведов,чехи делают нас, а шведы делают чехов,всё мы чемпионы...!!! Ладно,уезжаю утренней лошадью в Калужские угодья, будьте здоровы!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:27
Надо разбираться с этим делом - это точно.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 23:28
Приехали играть с конкурентом на вылет и отравились, вот так совпадение.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Лучший вратарь всех времен и народов!!! Хоккейный Гений Гордость Великой страны!!! Но, мог быть и другой вратарь, с потрясающими хоккейными данными- это динамовец А.Трефилов!!! Всё у него было- и реакция и вратарское чутьё!!!!!!! Но, загубил свою карьеру- уехал в штаты, потом в Германию, а потом и вовсе затерялся... Помню, как его нахваливал Легендарный Е.Майоров, а этот человек, как никто понимал хоккей!!!!!!!

Ну Владика- с Днюхой, и долгих придолгих ему лет- счастливой жизни!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:10
...Я воль, как время летит, глядя на его молодое лицо,пацана, я думал он моложе нас, ан нет,легенда безусловно, да ещё с таким ростом стоять в клетушке и как стоять, на века!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:04
Третьяк?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
...узнаешь старина, сегодня 72 года!
Аксинья
Аксинья ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:33
Перетопчутся - бумеранг вернулся))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:32
Дело говорит, Савелий- брехня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аксинья
Аксинья ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:26
Приветствую! В той игре дубль "Ростова" тоже сидел на карантине а играли дети как бы дубль дубля. Ну а бумеранг должен был хоть с опозданием но прилететь. Ахмат порвите этот проект!!!
shur
shur
вчера в 21:21, ред.
...смотрим Пиманова в пятницу "Человек и закон" ...Заговор против
Глушакова, отравление в Сочи ....Интриги,заговоры, покушения....!!!
А вот и международка подтянулась "Забанить Англию", "Отстранить Испанию" .....весело!!!
valt134
valt134 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:06
Если причина-Шаурма, надо было под «беленькую» кушать. Проверенный Способ!
salleeh
salleeh
вчера в 20:59
Главное на поле чтобы живот не скрутило никому…)))
memphis
memphis
вчера в 20:46
Интересно, а кто это сделал?)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:42
Я помню дубль Ростова.Особенно вратаря запомнил мальчишку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:36
Как то подозрительно. Чем там хозяева накормили ребят?...
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 20:32, ред.
100% ростовчане мстят, подсыпали пурген в еду на базе Сочи
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:32
Шаурма.... Сколько раз твердили миру...
drug01
drug01
вчера в 20:31
Надо отменять игру? Это фос мажор!
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 20:29
Помнится уже была такая ситуация с Сочи.
Futurista
Futurista
вчера в 20:24
Гость
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