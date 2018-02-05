«Амкар» взял на второй сбор в Турцию 26 футболистов

5 февраля «Амкар» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию. Часть игроков и персонал вылетели из Перми в Шереметьево, где к ним присоединятся россияне и часть легионеров. Другие футболисты отправятся в Турцию самостоятельно.

В сборе примут участие следующие футболисты: вратари Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт и Егор Седов, защитники Петар Занев, Брайн Идову, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Александр Милькович, Николай Зайцев и Михаил Сиваков, полузащитники Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Фелисио Браун Форбс, Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи, Александр Рязанцев и Сергей Баланович, нападающие Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Алексей Гасилин и Антон Гооге.

Ранее «Амкар» рассказал о своих соперниках на втором зимнем сборе.