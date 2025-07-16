Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаКлубный чемпионат мира 2025

Палмер отправился в отпуск после КЧМ в экзотическое место

вчера, 15:51

Полузащитник «Челси» Коул Палмер отправился в отпуск на Сент-Китс и Невис.

Экзотическое место является родным для деда футболиста — Стерри Палмера.

Хавбек, признанный лучшим игроком Клубного чемпионата мира, впервые посетил остров. Палмеру устроили торжественный приём, его также встретили заместитель премьер-министра Джеффри Хэнли и министр туризма Марша Тамика Хендерсон. Кроме того, присутствовала труппа артистов.

Игрок поделился своими впечатлениями:

Приземлиться на Сент-Китсе после победы на Клубном чемпионате мира было поистине особенным. Именно здесь началась любовь моего деда к футболу. Остров красивый и очень уютный.

Не могу дождаться, чтобы исследовать горы, тропические леса и море, а также попробовать местную кухню.

Недавние достижения Палмера были высоко оценены также премьер-министром Терренсом Дрю. Он отметил, что англичанин может вдохновить молодёжь Сент-Китса и Невиса на достижение собственного успеха.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сергей Семак помог спасти человека с эпилепсией
15 июля
Брейдо — о запрете мяса в ЦСКА: «Такого нет и быть не может»
15 июля
Лучший игрок Клубного чемпионата мира сделал селфи с полицейским Нью-Йорка
15 июля
Александр Овечкин назвал Лионеля Месси «богом футбола»
14 июля
Игрок ЦСКА рассказал о работе с бывшим диетологом Роналду
13 июля
Лидера «Челси» заметили на самокате перед финалом Клубного чемпионата мира
13 июля
 
Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:28
Малая родина Дурова
jRest
jRest
вчера в 16:58
Чёй-та экзотическое место? Самые доступные паспорта в мире предлагают с доступом к Шенгену. Очень известное место в высших мировых кругах. 😁
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:24
👍🏽👍🏽
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 