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вчера, 15:51

Полузащитник «Челси» отправился в отпуск на Сент-Китс и Невис.

Экзотическое место является родным для деда футболиста — Стерри Палмера.

Хавбек, признанный лучшим игроком Клубного чемпионата мира, впервые посетил остров. Палмеру устроили торжественный приём, его также встретили заместитель премьер-министра Джеффри Хэнли и министр туризма Марша Тамика Хендерсон. Кроме того, присутствовала труппа артистов.

Игрок поделился своими впечатлениями:

Приземлиться на Сент-Китсе после победы на Клубном чемпионате мира было поистине особенным. Именно здесь началась любовь моего деда к футболу. Остров красивый и очень уютный. Не могу дождаться, чтобы исследовать горы, тропические леса и море, а также попробовать местную кухню.

Недавние достижения Палмера были высоко оценены также премьер-министром Терренсом Дрю. Он отметил, что англичанин может вдохновить молодёжь Сент-Китса и Невиса на достижение собственного успеха.