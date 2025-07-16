«Ботафого» — «Витория». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2025)

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16 июля 2025, 12:55

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.42. В случае победы «Витории», зайдет коэффициент 8.5. Ничью можно выбрать за 4.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Ботафого» ранее выступал в клубном чемпионате мира, и добился хороших результатов. Он сумел выйти в плей-офф, где в 1/8 проиграл «Палмейрасу» (1:0). В бразильской Серии А команда занимает шестое место, с 21 заработанным очком. Два последних матча «Ботафого» в Бразилии завершились победами над «Сеарой» (3:2), и «Васко да Гама» (2:0).

«Витория» в бразильской Серии А является одним из аутсайдеров. На данный момент команда располагается на 18 месте, с 11 заработанными очками. Для выхода из «красной зоны» ей ещё необходимо заработать одно очко. Две последние встречи «Витории» завершились поражениями от «Конфьянса» (0:1), и «Интернасьональ» (0:1).

Информация для ставок

«Ботафого» выиграл шесть из десяти последних матчей

«Витория» не выигрывает на протяжении семи игр

Шесть последних встреч «Витории» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем поверить в хозяев по коэффициенту 1.42 в букмекерской конторе Пари.