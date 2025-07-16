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Главный тренер «Пари НН» Шпилевский рассказал о покупке новых игроков

вчера, 13:55

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о работе клуба на трансферном рынке.

Трансферы будут. Клуб должен иметь свою ДНК, независимо от тренеров. Не дай бог, я уйду через три недели, а другой тренер скажет, что нужно менять 30 футболистов. Такого не должно быть. У нас есть список подходящих игроков. Новичок должен убедить нас не только на поле, но и в общении. Только потом мы принимаем решение. Но на это уходит время.

Ранее сообщалось о том, что нижегородцы могут подписать Даниила Лесового из «Динамо».

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