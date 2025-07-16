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Трамп положил в свой костюм медаль победителю Клубного чемпионата мира

вчера, 13:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Президент США Дональд Трамп был замечен с медалью победителя Клубного чемпионата мира.

Глава Белого дома принял участие в церемонии награждения после финала турнира, в котором «Челси» обыграл ПСЖ со счётом 3:0.

После того как все медали были вручены, Трамп всё ещё держал одну из них в руках. Когда президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино взглянул на него, тот положил медаль во внутренний карман своего костюма. Затем он подошёл к кубку, чтобы вручить его лондонской команде.

Трамп и Инфантино вместе вручили трофей капитану англичан Рису Джеймсу. Однако возникла неразбериха, а Трамп отказался покидать место награждения, присоединившись к празднованию «синих».

Ранее президент США сообщил о том, что оригинальный трофей соревнования остался в Овальном кабинете.

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Трамп заявил, что оригинал трофея КЧМ остался в Овальном кабинете
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:17
Клиптоман
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:26
Читаешь всё это , смотришь, как-то несерьёзно всё это выглядело, как и турнир в целом
dphn8f266hyn
dphn8f266hyn
вчера в 15:37
Замылил чужую медаль
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:33
Лучше один лишний, чем недостаток. Тоттенхэму в финале ЛЕ, по-моему 2-м игрокам медали не хватило...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:33

А это уже после церемонии Инфантино послал ассистента поискать всё же медаль...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:19
Futurista
Futurista
вчера в 14:06
Гость
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