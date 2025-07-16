Трамп положил в свой костюм медаль победителю Клубного чемпионата мира

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вчера, 13:59

Президент США был замечен с медалью победителя Клубного чемпионата мира.

Глава Белого дома принял участие в церемонии награждения после финала турнира, в котором «Челси» обыграл ПСЖ со счётом 3:0.

После того как все медали были вручены, Трамп всё ещё держал одну из них в руках. Когда президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) Джанни Инфантино взглянул на него, тот положил медаль во внутренний карман своего костюма. Затем он подошёл к кубку, чтобы вручить его лондонской команде.

Трамп и Инфантино вместе вручили трофей капитану англичан Рису Джеймсу. Однако возникла неразбериха, а Трамп отказался покидать место награждения, присоединившись к празднованию «синих».