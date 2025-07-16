Трамп положил в свой костюм медаль победителю Клубного чемпионата мира

Президент США Дональд Трамп был замечен с медалью победителя Клубного чемпионата мира.
Глава Белого дома принял участие в церемонии награждения после финала турнира, в котором «Челси» обыграл ПСЖ со счётом 3:0.
После того как все медали были вручены, Трамп всё ещё держал одну из них в руках. Когда президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино взглянул на него, тот положил медаль во внутренний карман своего костюма. Затем он подошёл к кубку, чтобы вручить его лондонской команде.
Трамп и Инфантино вместе вручили трофей капитану англичан Рису Джеймсу. Однако возникла неразбериха, а Трамп отказался покидать место награждения, присоединившись к празднованию «синих».
Ранее президент США сообщил о том, что оригинальный трофей соревнования остался в Овальном кабинете.
А это уже после церемонии Инфантино послал ассистента поискать всё же медаль...)
А это уже после церемонии Инфантино послал ассистента поискать всё же медаль...)