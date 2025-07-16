«Зенит» — лидер по посещаемости в Российской Премьер-Лиге прошлого сезона

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вчера, 11:18

Петербургский «Зенит» является лидером по средней посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/25.

На официальном сайте РПЛ сказано, что домашние матчи петербургской команды в минувшем сезоне в среднем посещали 35691 человек. Вторым по этому показателю стал «Краснодар» (27559), третьим — московский «Спартак» (19979).

Напомним, что «Зенит» занял 2-е место в чемпионате России, чемпионом стал «Краснодар».