«Зенит» — лидер по посещаемости в Российской Премьер-Лиге прошлого сезона

Петербургский «Зенит» является лидером по средней посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/25.
На официальном сайте РПЛ сказано, что домашние матчи петербургской команды в минувшем сезоне в среднем посещали 35691 человек. Вторым по этому показателю стал «Краснодар» (27559), третьим — московский «Спартак» (19979).
Напомним, что «Зенит» занял 2-е место в чемпионате России, чемпионом стал «Краснодар».
Не постеснялись.
«Зенит» прокомментировал раздачу бесплатных билетов, чтобы собирать больше болельщиков в эпоху Fan ID. Читаем это прекрасное заявление.
«Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене», – говорится в заявлении. – Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.
. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика».
Вот и все лидерство по посещаемости.
Не постеснялись.
«Зенит» прокомментировал раздачу бесплатных билетов, чтобы собирать больше болельщиков в эпоху Fan ID. Читаем это прекрасное заявление.
«Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене», – говорится в заявлении. – Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.
. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика».
Вот и все лидерство по посещаемости.