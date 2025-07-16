Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РПЛРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» — лидер по посещаемости в Российской Премьер-Лиге прошлого сезона

вчера, 11:18

Петербургский «Зенит» является лидером по средней посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/25.

«Зенит» — лидер по посещаемости в Российской Премьер-Лиге прошлого сезона

На официальном сайте РПЛ сказано, что домашние матчи петербургской команды в минувшем сезоне в среднем посещали 35691 человек. Вторым по этому показателю стал «Краснодар» (27559), третьим — московский «Спартак» (19979).

Напомним, что «Зенит» занял 2-е место в чемпионате России, чемпионом стал «Краснодар».

Подписывайся в ВК
Все новости
Алаев — про включение «Оренбурга» в РПЛ: «Клуб уже был знаком с лигой»
11 июля
Собрание РПЛ проголосовало за поправку о не прошедших лицензирование клубах
19 июня
Семшов — про голосование клубов о том, кто останется в Премьер-Лиге: «Цирк»
04 июня
Большинство клубов РПЛ поддержали сохранение «Пари НН» в лиге
03 июня
Общее собрание РПЛ исключило четыре клуба, в том числе «Химки»
03 июня
«Пари НН» останется в Премьер-Лиге
02 июня
 
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ mpptkhzfwx8j (раскрыть)
вчера в 18:36
    viv
    viv
    вчера в 17:04, ред.
    «Раздавали, раздаем и будем раздавать». Дерзкое заявление «Зенита» о бесплатных билетах.
    Не постеснялись.

    «Зенит» прокомментировал раздачу бесплатных билетов, чтобы собирать больше болельщиков в эпоху Fan ID. Читаем это прекрасное заявление.
    «Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене», – говорится в заявлении. – Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.
    . Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика».
    Вот и все лидерство по посещаемости.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 14:07
    Потому что Сапсан из Москвы регулярно и ооочень быстро ходит: мотнуться туда-сюда - нет проблем!
    cjs5ebmrmq6v
    cjs5ebmrmq6v ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 11:45
      mpptkhzfwx8j
      mpptkhzfwx8j ответ CCCP1922 (раскрыть)
      вчера в 11:39
      Без Лукойла спартак играл бы в пердиве.
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 11:37
      Это тревожный звоночек для красно-белых. Спартак, по-прежнему, является самой популярной командой России, но ситуация очень тревожная. Нынешние руководители клуба делают всё для того, чтобы количество почитателей народной команды постоянно уменьшалось. Заслуженные красно-белые ветераны, вы ковали нашу футбольную славу, неужели вас устраивает то, что происходит? Как получилось, что какой-то далёкий от футбола Лукойл купил Великий Спартак, а теперь издевается над ним?
      28pjvs47mv3j
      28pjvs47mv3j ответ Алексей Куприянов (раскрыть)
      вчера в 11:35
        Алексей Куприянов
        Алексей Куприянов
        вчера в 11:30
          2nuch85eb6eq
          2nuch85eb6eq
          вчера в 11:27
          Кто бы сомневался, Зенит и Краснодар обеспечивают всю посещаемость в РПЛ.
          Гость
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           