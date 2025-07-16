Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля

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16 июля 2025, 15:30

Подскажем, за кем следить.

Восемнадцатилетний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ямаль быстро перешел в категорию мегазвёзд футбола. Ему не дают прохода папарацци. Испанец в центре скандалов. Приглашал на день рождения блондинок с огромным бюстом, обещал по 10-20 тысяч евро за участие в вечеринке с игроками «Барселоны». Футболисты играли в покер и развлекались рулеткой. Ещё на праздновании Ламина были люди аномально низкого роста. Власти расследуют действия Ямаля. Если Ламин насмехался над артистами с инвалидностью, то получит по шапке. Вундеркинд пустился во все тяжкие, а футбольные клубы ищут его талантливых погодков. Расскажем о самых заметных надеждах 2025 года.

Гильберто Мора, хавбек, 16 лет

Полузащитник сборной Мексики и «Тихуаны» родился в октябре 2008 года. Опытный тренер Агирре доверяет Море в основе национальной команды. Вместе с Монтесом из «Локомотива» и Чавесом из «Динамо» полузащитник выиграл «Золотой кубок». В финале обыграли сборную США на поле соперника. Мора взял международный трофей со сборной в 16 лет и 265 дней, опередив Ямаля и Пеле. Описать игру Гильермо можно с помощью одного слова — это «Хавиньеста». Мора по манере работы с мячом и разворотам вокруг своей оси напоминает Хави. А по стилю пасов мексиканец похож на Андреса Иньесту. Флик натравит скаутов «Барселоны» на вундеркинда Мору, но уже выстроилась очередь из покупателей.

Эстевао Виллиан, вингер, 18 лет

Палмер похвалил нового напарника. Лидеру «Челси» понравилась игра футболиста «Палмейраса» на Клубном чемпионате мира. Мареска скоро начнет работу с юным правым вингером. Мадуэке уходит в «Арсенал», а Эстевао будет в четверке атаки «Челси». В схеме «4-2-3-1» у него есть шансы заиграть на одном из флангов. Бразилец предпочитает работать левой ногой, у него великолепная техника. Мареска не определился с основными вингерами на будущий сезон, как и с центральным нападающим. Пожелаем тренерам «Челси» не испортить Эстевао старт карьеры в Европе. Если выдержит морально и физически, то может сыграться с Нету, Палмером и соотечественником Жоао Педро.

Франко Мастантуоно, хавбек, 17 лет

Через месяц аргентинцу стукнет восемнадцать лет. Хавбек перешел из «Ривер Плейт» в «Реал». Тренер Алонсо, поскольку Беллингем пропустит несколько месяцев после операции на плече, надеется встроить Франко в схемы вместе с Гюлером. Мастантуоно не копирует Месси, что здорово, но юный хавбек тоже умеет реализовать штрафной удар и связать линии. Франко работает скорее в стиле молодого Крооса, чем в манере позднего Месси. Мастантуоно играет взрослее своих лет, и это общий знаменатель для большинства игроков в списке. Франко закрывал несколько позиций. На юношеском уровне он был правым вингером и плеймейкером, а в «Реале» может сыграть чуть глубже. Его судьба зависит от класса тренера Алонсо.

Лука Вушкович, защитник, 18 лет

Разбавим список созидателей разрушителем. Мир ждёт нового поколения защитников, и 18-летний Вушкович заметно выделяется. Его вызывали в первую сборную Хорватии, а до этого Луку подписал «Тоттенхэм» за 11 млн евро. В прошлом сезоне Лука, находясь в аренде у бельгийского клуба «Вестерло», работал в современной манере. По тепловой карте он скорее опорник, хотя по позиции это центральный защитник. Невероятно смело встречает нападающих. За счет огромного роста и большого для подростка веса Вушкович постоянно выигрывает борьбу. У него классные подкаты и прекрасный первый пас. Лука шикарно играет головой, он забил 7 голов и сделал 3 ассиста за сезон в Бельгии.

Айюб Буадди, хавбек, 17 лет

Представьте, что Озил ростом с Зидана. Буадди из «Лилля» и молодежной сборной Франции соединяет стили бывших плеймейкеров «Реала». Айюб играет глубже по схеме, он может выходить одним из опорников, а не только атаковать. Нравится, что правша постоянно перекладывает мяч с ноги на ногу. В семнадцать лет Айюб вымахал до 186 сантиметров, но марокканец из Франции прекрасно координирован. Физической мощи игроку не хватает, но у него невероятно богатый опыт для семнадцатилетнего парня. Хавбек сыграл 56 поединков за «Лилль». Он также побеждал вместе с «догами» «Реал» Анчелотти в прошлом сезоне Лиги чемпионов. «Милан» интересуется Буадди, Айюб может стать учеником Луки Модрича.

Родриго Мора, хавбек, 18 лет

Ещё один Мора, но не из Мексики, а из Португалии. Универсальный атакующий полузащитник «Порту» в прошлом сезоне в национальной лиге придумал 14 голов ударами и пасами. Летом Мора забил один мяч на Клубном ЧМ , но «драконы» провалились в США . Президент «Порту» Виллаш-Боаш отреагировал. Бывший тренер «Зенита» пригласил итальянца Фариоли. Этот наставник не сделал «Аякс» первым в таблице в Нидерландах, но он умеет работать с молодыми талантами. Мора может стать новой надеждой сборной Португалии. У него позиция Барко из «Спартака», занимает место левой «восьмерки». Смущает, что Мора низкого роста (168 сантиметров), но парни растут вверх примерно до 25 лет. Диетологи и врачи ему помогут.

Константинос Карецас, плеймейкер, 17 лет

Хотя Карецас левша, он напоминает по позиции и подходу Азара времен «Лилля». Константинос родился и вырос в Бельгии, воспитывался в школах «Андерлехта» и «Генка». После выступлений за бельгийские юношеские сборные хавбек дебютировал за первую команду Греции и стал самым молодым автором гола в её составе. Большой футбол поочередно терял великих хавбеков – Хави, Иньесту, Крооса, а позже уйдут Модрич и Де Брюйне. Словно по заказу появляются невысокие умные хавбеки, которые могут заменить легенд. Карецас обожает брать игру на себя и частенько лупит по воротам. Константинос заинтересовал скаутов «Ювентуса», где доверяют молодежи.