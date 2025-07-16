Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Брат Бакаева о матчах против Зелимхана: «Нет прежнего азарта»

вчера, 12:49

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев в интервью источнику прокомментировал переход своего брата Зелимхана из «Химок» в «Локомотив».

Я рад за него, он перешёл в хорошую команду. Надеюсь и верю, что у него всё будет хорошо. В первую очередь, со здоровьем, во вторую очередь, пожелаю ему продолжить играть и влюблять в себя хейтеров. Жду ли я игру против брата в следующем сезоне? Когда я переходил в «Рубин» из «Спартака», то да, первый матч против брата был чем-то особенным. Сейчас я отношусь к этому спокойно, уже повзрослел. Нет прежнего азарта в таких противостояниях.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сёмин: «Клубный чемпионат мира вряд ли заменит Лигу чемпионов»
14 июля
Сергеев рассказал, как попрощался с одноклубниками по «Крыльям Советов»
14 июля
Галактионов ответил на вопрос о возможном капитанстве Батракова
13 июля
Мурад Мусаев: «Не думаю, что в матче с ЦСКА будет закрытая игра»
12 июля
Черчесов считает, что «Спартак» должен бороться за чемпионство
07 июля
Лунёв о критике в адрес Карпина из-за совмещения: «Обоснованна, наверное»
07 июля
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:21
"Нет прежнего азарта в таких противостояниях". - Всё правильно Солтмурад, ведь это не "Гражданская" где "брат на брата"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 