Брат Бакаева о матчах против Зелимхана: «Нет прежнего азарта»

Полузащитник «Акрона» в интервью источнику прокомментировал переход своего брата Зелимхана из «Химок» в «Локомотив».

Я рад за него, он перешёл в хорошую команду. Надеюсь и верю, что у него всё будет хорошо. В первую очередь, со здоровьем, во вторую очередь, пожелаю ему продолжить играть и влюблять в себя хейтеров. Жду ли я игру против брата в следующем сезоне? Когда я переходил в «Рубин» из «Спартака», то да, первый матч против брата был чем-то особенным. Сейчас я отношусь к этому спокойно, уже повзрослел. Нет прежнего азарта в таких противостояниях.