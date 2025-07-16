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«Динамо» планирует покупку форварда Уэслли из «Маккаби» Тель-Авив

вчера, 15:51

Московское «Динамо» собирается приобрести нападающего «Маккаби» из Тель-Авива Уэслли.

По информации источника, «бело-голубые» хотят оформить переход 21-летнего бразильца уже сейчас, тогда как израильский клуб рассчитывает пройти с ним квалификацию Лиги чемпионов и отпустить после этого. Стоимость трансфера может составить около 8 млн евро.

В прошедшем сезоне Уэслли сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.

Напомним, что в «Динамо» недавно перешёл форвард Иван Сергеев.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 17:21, ред.
Воспитанник системы Сантоса, в детстве его сравнивали с Неймаром.
Более известен не как Уэслли Батиста, а по прозвищу "Патати" (израильтяне говорят "Патачи").

Игрок довольно интересный и в качестве левого вингера мог бы пригодиться Динамо, на фоне тяжёлой травмы Гомеса и Муми, давно уже ставшего бледной тенью себя самого..

Одно только тут смущает- Динамо уже однажды покупало игрока из Израиля (Эден Карзев) и ничего хорошего из этого не вышло.
Было это уже после введения бана и санкций, летом-осенью 2022.

Израильские банки формально к санкциям не присоединялись, но это не помешало им в последний момент отказаться обслуживать сделку: контракт был подписан, Карзев уже вовсю осваивал базу в Новогорске и фоткался там с динамовской футболкой, но банк вернул платёж обратно без объяснений.

Контракт в итоге был сорван и Карзев отправился восвояси.
И что теперь, клубу хочется тех же граблей?
Есть, правда, некоторая разница в игроках- Карзев еврей и гражданин Израиля,
а Патати бразилец, то есть легионер, может это как-то скажется?..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:27
Желаю исраильскому маккаби, и всем исраильским клубам провалиться в Еврокубках.
Их там априори не должно быть.
Capral
Capral
вчера в 16:24
Не очень понимаю, зачем столько нападающих, ведь уже и Сергеева подписали, и мароканец имеется, там на подходе Тюкавин, пусть даже, и после травмы, и Гладышев... Конечно, если использовать Гладышева, как я предлагаю- под напами, а Сергеева, как он играл в Самаре, то возможно, молодой бразилец и не помешал бы. Вобщем, конечно, Карпину решать, вероятно, есть у него свои задумки на этот счет. Хорошо было бы увидеть этого парня в игре, что он может, что умеет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:16
Динамо Москва настроило еще раз отодвинуть чемпионский титул в год 100-летия Зенита )))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:06
Интересный выбор - бразильский игрок израильского клуба. А можно узнать фамилию человека, который планирует покупку этого футболиста? Хотелось бы понять логику такого уникального выбора. Ничего не имею личного против бразильца, я его даже не знаю. Но статистика у него приличная.
Гость
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