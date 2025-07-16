«Динамо» планирует покупку форварда Уэслли из «Маккаби» Тель-Авив

Московское «Динамо» собирается приобрести нападающего «Маккаби» из Тель-Авива Уэслли.
По информации источника, «бело-голубые» хотят оформить переход 21-летнего бразильца уже сейчас, тогда как израильский клуб рассчитывает пройти с ним квалификацию Лиги чемпионов и отпустить после этого. Стоимость трансфера может составить около 8 млн евро.
В прошедшем сезоне Уэслли сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.
Напомним, что в «Динамо» недавно перешёл форвард Иван Сергеев.
Более известен не как Уэслли Батиста, а по прозвищу "Патати" (израильтяне говорят "Патачи").
Игрок довольно интересный и в качестве левого вингера мог бы пригодиться Динамо, на фоне тяжёлой травмы Гомеса и Муми, давно уже ставшего бледной тенью себя самого..
Одно только тут смущает- Динамо уже однажды покупало игрока из Израиля (Эден Карзев) и ничего хорошего из этого не вышло.
Было это уже после введения бана и санкций, летом-осенью 2022.
Израильские банки формально к санкциям не присоединялись, но это не помешало им в последний момент отказаться обслуживать сделку: контракт был подписан, Карзев уже вовсю осваивал базу в Новогорске и фоткался там с динамовской футболкой, но банк вернул платёж обратно без объяснений.
Контракт в итоге был сорван и Карзев отправился восвояси.
И что теперь, клубу хочется тех же граблей?
Есть, правда, некоторая разница в игроках- Карзев еврей и гражданин Израиля,
а Патати бразилец, то есть легионер, может это как-то скажется?..
Более известен не как Уэслли Батиста, а по прозвищу "Патати" (израильтяне говорят "Патачи").
Игрок довольно интересный и в качестве левого вингера мог бы пригодиться Динамо, на фоне тяжёлой травмы Гомеса и Муми, давно уже ставшего бледной тенью себя самого..
Одно только тут смущает- Динамо уже однажды покупало игрока из Израиля (Эден Карзев) и ничего хорошего из этого не вышло.
Было это уже после введения бана и санкций, летом-осенью 2022.
Израильские банки формально к санкциям не присоединялись, но это не помешало им в последний момент отказаться обслуживать сделку: контракт был подписан, Карзев уже вовсю осваивал базу в Новогорске и фоткался там с динамовской футболкой, но банк вернул платёж обратно без объяснений.
Контракт в итоге был сорван и Карзев отправился восвояси.
И что теперь, клубу хочется тех же граблей?
Есть, правда, некоторая разница в игроках- Карзев еврей и гражданин Израиля,
а Патати бразилец, то есть легионер, может это как-то скажется?..