«Динамо» планирует покупку форварда Уэслли из «Маккаби» Тель-Авив

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вчера, 15:51

Московское «Динамо» собирается приобрести нападающего «Маккаби» из Тель-Авива .

По информации источника, «бело-голубые» хотят оформить переход 21-летнего бразильца уже сейчас, тогда как израильский клуб рассчитывает пройти с ним квалификацию Лиги чемпионов и отпустить после этого. Стоимость трансфера может составить около 8 млн евро.

В прошедшем сезоне Уэслли сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.

Напомним, что в «Динамо» недавно перешёл форвард Иван Сергеев.