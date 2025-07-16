Спортивный директор «Пари НН»: «У меня был откровенный разговор с Боселли»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о возможном уходе нападающего из команды.

Состоялся откровенный разговор с Боселли и его отцом. К Хуану был интерес ещё полгода назад, но мы договорились, что он доиграет сезон и вернёмся к вопросу летом. Он тренируется и мотивирован играть в команде. Если кто-то захочет прийти и купить этого футболиста за маленькие деньги, вряд ли мы его продадим.