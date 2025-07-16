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Спортивный директор «Пари НН»: «У меня был откровенный разговор с Боселли»

вчера, 14:28

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о возможном уходе нападающего Хуана Мануэля Боселли из команды.

Состоялся откровенный разговор с Боселли и его отцом. К Хуану был интерес ещё полгода назад, но мы договорились, что он доиграет сезон и вернёмся к вопросу летом. Он тренируется и мотивирован играть в команде. Если кто-то захочет прийти и купить этого футболиста за маленькие деньги, вряд ли мы его продадим.

Напомним, что Пабло Боселли, отец и агент нападающего «Пари НН», в интервью заявил о желании игрока перейти в другой клуб.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 15:42
Южноамериканцам всё равно на контракт, как настроение будет, хочу - не хочу...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:52
Пабло Боселли, отец и агент нападающего Пари НН, заявил о желании игрока перейти в другой клуб. О чём говорил Спортивный директор Пари НН Удальцов говорил с Хуаном Мануэлем и его отцом-агентом? Из текста не совсем понятно, там сумбур... Интересно, а контракт у этого человека есть? На какой срок? Александр, нужно готовиться к интервью.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
В общим Саша "обломил" Пабло...)
Гость
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