Боэли — о прошедшем сезоне: «Мы и мечтать о таком не могли»

Владелец «Челси» Тодд Боэли подвёл итоги прошедшего сезона и похвалил главного тренера лондонцев Энцо Мареску.
Мы даже мечтать не могли о лучшем исходе для наших ребят, они проделали отличную работу и по-настоящему сплотились на Клубном ЧМ под руководством Марески. Мы приняли правильное решение, назначив его. Думаю, он мастер своего дела.
Напомним, что «синие» выиграли Клубный чемпионат мира, победив в финале «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0. До этого клубу покорился трофей Лиги конференций, в финале которого «Челси» обыграл «Бетис» (4:1).