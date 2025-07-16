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Боэли — о прошедшем сезоне: «Мы и мечтать о таком не могли»

вчера, 13:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Владелец «Челси» Тодд Боэли подвёл итоги прошедшего сезона и похвалил главного тренера лондонцев Энцо Мареску.

Мы даже мечтать не могли о лучшем исходе для наших ребят, они проделали отличную работу и по-настоящему сплотились на Клубном ЧМ под руководством Марески. Мы приняли правильное решение, назначив его. Думаю, он мастер своего дела.

Напомним, что «синие» выиграли Клубный чемпионат мира, победив в финале «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0. До этого клубу покорился трофей Лиги конференций, в финале которого «Челси» обыграл «Бетис» (4:1).

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 14:49
Думаю, что сезон сложился очень удачно для Челси: команде удалось завоевать два трофея и выйти в Лигу чемпионов. Перед началом сезона болельщики о таком могли лишь мечтать. Челси не был в числе фаворитов. Мареска хорошо поработал.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:39
Посмотрим, что вы покажете после победы на Клубном Чемпионате мира по футболу в своих внутренних турнирах. Может Тодд Боэли слишком поторопился с похвалами футболистов и тренеров Челси? А ведь в Англии очень насыщенный календарь, да и Синие не выглядят слишком уж цельно. Мне кажется, им мало что светит.
Гость
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