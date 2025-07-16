Боэли — о прошедшем сезоне: «Мы и мечтать о таком не могли»

1752661609

вчера, 13:26

Владелец «Челси» подвёл итоги прошедшего сезона и похвалил главного тренера лондонцев .

Мы даже мечтать не могли о лучшем исходе для наших ребят, они проделали отличную работу и по-настоящему сплотились на Клубном ЧМ под руководством Марески. Мы приняли правильное решение, назначив его. Думаю, он мастер своего дела.

Напомним, что «синие» выиграли Клубный чемпионат мира, победив в финале «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0. До этого клубу покорился трофей Лиги конференций, в финале которого «Челси» обыграл «Бетис» (4:1).