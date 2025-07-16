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Матчи «Зенита» чаще остальных транслировали по федеральному ТВ

вчера, 13:12

Матчи петербургского «Зенита» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги транслировали в эфире федерального канала «Матч ТВ» чаще игр остальных клубов.

Матчи «Зенита» чаще остальных транслировали по федеральному ТВ

В отчёте на официальном сайте РПЛ говорится о том, что из 30 игр «Зенита» в чемпионате по федеральному ТВ было показано 19 (11 домашних и 8 гостевых матчей). У «Краснодара», «Спартака» и московского «Динамо» на бесплатном канале транслировались по 16 игр.

Ранее стало известно, какой клуб стал лидером по средней посещаемости в сезоне-2024/25.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:39
Эфир Матч ТВ забит до отказа боксом, борьбой, баскетболом, автогонками…………………. Футболу оставляют окошко для показа самого рейтингового матча. Поскольку от матча с Зенитом зависело положение многих команд, в турнирной таблице, то и получилось что Зенит чаще показывали на Матч ТВ.
lotsman
lotsman ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:38
А Зенит один показывают или игру с какой то командой? Какой матч покажут скорее всего ЦСКА – Зенит или Спартак – Балтика? Покажут рейтинговые матчи, от которых зависит положение в верхней строчке таблицы. Все матчи московских команд с Зенитом, Краснодар с Зенитом………………. Вот и получается, что если Зенит по разу покажут с каждой из этих команд, то Зенита получится много. Но это не понять бухгалтерам А вот Зенит – Ростов пришлось искать на платном канале. Так же и Динамо Мх. – Зенит, а на Матч ТВ в это время показывали ЦСКА – Динамо, Краснодар – Спартак…………..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:10
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:40, ред.
      Шуня771
      Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 18:08, ред.
      Я иногда смотрю Зенит "молодняк", по пятницам... когда ставку на них ставлю, а взрослый только когда они играют со Спартаком , Краснодаром и ЦСКА.
      Да, ещё когда Ахмат их принимает в Грозном.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
      вчера в 18:04
      Олег, привет. У меня льготная подписка на Матч Премьер. Могу смотреть все, я имею в виду футбол. Смотрю все игры ЦСКА, Спартака, Динамо, Локо и Краснодара. Зенит не смотрю совсем. Просто счет узнаю. Он мне неинтересен. У кого нет Премьера,, а только Матч ТВ, в основном смотрят Спартак, когда показывают. Иначе говоря "популярность" Зенита - навязана ( у людей нет выбора). Это почти как выборы в ГД.
      Диванный профи
      Диванный профи
      вчера в 17:18
      Это и понятно, зрелищные команды всегда чаще показывают, тем более чемпиона последних лет. Не вечно ноющий спартак же транслировать.
      djocer
      djocer ответ Comentarios (раскрыть)
      вчера в 17:13
      родственники бильярдистов)
      viv
      viv ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
      вчера в 16:55, ред.
      А в чем он флагман? Тратить государственные деньги на кучу бразильцев? И все равно остаться без чемпионства на юбилей?
      Чемпионских звёзд у Зенита меньше чем например у того же Спартака. Трофеев то же меньше чем у Спартака и ЦСКА. ЦСКА вообще первый Российский клуб выигравший Европейский кубок. В Еврокубках Зенит занимал последнее время последние четвертые места в группе. Так в чем же он флагман.?
      sv_1969
      sv_1969 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
      вчера в 16:53
      Спасибо большое!Поржал от души!)))))))
      Georgy Cherdantsev
      Georgy Cherdantsev
      вчера в 16:51
      Думаю, это вполне логично ведь Зенит флагман нашего футбола и самый популярный клуб страны. Естественно, что его матчи собирают самую многочисленную аудиторию поэтому их и ставят в эфир. Матчи других команд болельщикам менее интересны.
      viv
      viv ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 16:49
      «Если уж обделались, то надо это признать, а не рассказывать сказки про новый отсчет 100-летнего юбилея, которые унижают достоинство», - ветеран «Зенита» Канищев.
      viv
      viv
      вчера в 16:42
      И зачем транслировали? Все равно остались без трофеев на юбилей.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 16:30
      Тогда не надо называть этот канал Федеральным. Это реально Газпром ТВ.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 16:29
      Уважаемый, вы по наивности или с иронией полагаете, что если зрителям предложить самими выбирать какой матч смотреть, они выберут Зенит? Как говорил вождь, а вы батенька очень далеки от народа. И привыкли выдавать желаемое за действительное. Вам известно, что какой матч нам смотреть не мы выбираем, а Газпром медиа. Напомнить кто спонсор у Зенита и чей юбилей все никак не наступит? Как же это нелепо жить в плену илюзий!
      sv_1969
      sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 14:32
      В стране должны быть равные права для всех по доступу к госбюджету. Это страшный сон для Шурика Медведева и Миллера)))
      Шуня771
      Шуня771 ответ lobsterdam (раскрыть)
      вчера в 14:17
      Женский бильярд лучше...)
      lobsterdam
      lobsterdam
      вчера в 14:12
      Да и еще недавно был пляжный волейбол, женский...понравилось...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 14:11, ред.
      Оно и понятно...
      Зенит всегда в лидерах....
      Даже не предвзятым болельщикам завсегда интересней смотреть игры за верхушку таблицы....чем игры условных 14-й и 16-й команд таблицы...
      Тут много факторов ...Зенит много забивает...трибуны полны и активны....да и антизенитчикам интересней....им же счастье немеренное от любой осечки Зенита....
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Comentarios (раскрыть)
      вчера в 14:10
      Еще можно было бы шахматы показывать. Когда-то очень давно такое было и смотрели кому интересно И все чемпионы мира были свои, местные.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 14:08
      С языка сняли! И удивительного совсем нет"
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 13:58
      Удивляться нечему деньги ( Газпром) решают кого показывать больше)))).
      Шуня771
      Шуня771 ответ Comentarios (раскрыть)
      вчера в 13:34
      Иногда мну смотрит, женский...)
      Мужской тоже, но поздно транслируют....
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Scorp689 (раскрыть)
      вчера в 13:30
      Это логика неприемлема для Газпрома. Юбилей надвигается
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 13:27
      Чаще всего Матч тв показывает бильард . Интересно кто-нибудь смотрит
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 13:24
      По логике теперь Краснодар будут чаще по ТВ показывать, он же чемпион...
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 13:24, ред.
      А почему так происходит? Другие команды тоже востребованы... Почему бы нашему государству не решить с Матч ТВ вопрос о трансляции всех матчей РПЛ? Например, наиболее рейтинговые в прямом эфире, остальные блоками или в записи. Кстати, есть и другие каналы, способные, даже более качественно чем Матч ТВ транслировать футбол.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 13:22
      А кто бы сомневался. Федеральный канал превратился в клубное синебелоголубое ТВ. Мне это не нравится. Все клубы РПЛ должны быть в равных условиях. В том числе и в плане рефинансирования. В стране должны быть равные права для всех по доступу к госбюджету.
      Гость
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