Матчи «Зенита» чаще остальных транслировали по федеральному ТВ

Матчи петербургского «Зенита» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги транслировали в эфире федерального канала «Матч ТВ» чаще игр остальных клубов.
В отчёте на официальном сайте РПЛ говорится о том, что из 30 игр «Зенита» в чемпионате по федеральному ТВ было показано 19 (11 домашних и 8 гостевых матчей). У «Краснодара», «Спартака» и московского «Динамо» на бесплатном канале транслировались по 16 игр.
Ранее стало известно, какой клуб стал лидером по средней посещаемости в сезоне-2024/25.
За прославление Зенита...на любых ветках...в любое время года!!!!
Без иронии....
У меня нет столько времени....благо вы компенсирует моё частое отсутствие....
За прославление Зенита...на любых ветках...в любое время года!!!!
Без иронии....
У меня нет столько времени....благо вы компенсирует моё частое отсутствие....
Да, ещё когда Ахмат их принимает в Грозном.
Да, ещё когда Ахмат их принимает в Грозном.
Чемпионских звёзд у Зенита меньше чем например у того же Спартака. Трофеев то же меньше чем у Спартака и ЦСКА. ЦСКА вообще первый Российский клуб выигравший Европейский кубок. В Еврокубках Зенит занимал последнее время последние четвертые места в группе. Так в чем же он флагман.?
Чемпионских звёзд у Зенита меньше чем например у того же Спартака. Трофеев то же меньше чем у Спартака и ЦСКА. ЦСКА вообще первый Российский клуб выигравший Европейский кубок. В Еврокубках Зенит занимал последнее время последние четвертые места в группе. Так в чем же он флагман.?
Зенит всегда в лидерах....
Даже не предвзятым болельщикам завсегда интересней смотреть игры за верхушку таблицы....чем игры условных 14-й и 16-й команд таблицы...
Тут много факторов ...Зенит много забивает...трибуны полны и активны....да и антизенитчикам интересней....им же счастье немеренное от любой осечки Зенита....
Зенит всегда в лидерах....
Даже не предвзятым болельщикам завсегда интересней смотреть игры за верхушку таблицы....чем игры условных 14-й и 16-й команд таблицы...
Тут много факторов ...Зенит много забивает...трибуны полны и активны....да и антизенитчикам интересней....им же счастье немеренное от любой осечки Зенита....
Мужской тоже, но поздно транслируют....
Мужской тоже, но поздно транслируют....