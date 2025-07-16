Матчи «Зенита» чаще остальных транслировали по федеральному ТВ

1752660743

вчера, 13:12

Матчи петербургского «Зенита» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги транслировали в эфире федерального канала «Матч ТВ» чаще игр остальных клубов.

В отчёте на официальном сайте РПЛ говорится о том, что из 30 игр «Зенита» в чемпионате по федеральному ТВ было показано 19 (11 домашних и 8 гостевых матчей). У «Краснодара», «Спартака» и московского «Динамо» на бесплатном канале транслировались по 16 игр.

Ранее стало известно, какой клуб стал лидером по средней посещаемости в сезоне-2024/25.