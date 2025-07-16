«Пари НН» сыграет с «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ не в Казани

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что матч с «Локомотивом» в третьем туре Российской Премьер-Лиги нижегородский клуб проведёт на резервном стадионе за пределами Казани.

Команда вынуждена будет провести несколько игр на старте нового сезона не у себя дома из-за ремонта. Первостепенным вариантом для временного переезда была «Мордовия Арена» в Саранске, но в итоге клуб объявил о том, что стартовый поединок с «Краснодаром» 20 июля пройдёт в Казани.

Третий тур с «Локомотивом» проведём не в Казани, а на другом резервном стадионе. Решение зависит не от нас, а от республики Мордовии. У нас состоится встреча в понедельник с группой из РФС на этот счёт. В ближайшее время будет информация.

Мы очень хотим, чтобы команда вернулась на стадион в сентябре. Но всё будет зависеть от того, как трава вырастет.