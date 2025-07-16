В «Локомотиве» подставили тренера Галактионова. У руководства клуба непомерные амбиции

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16 июля 2025, 12:39

Обещали и не провели трансферы.

«Локомотив» не готов к месту в тройке и финалу Кубка страны

Председатель совета директоров московского клуба Нагорных заявил о новых амбициях руководства. Галактионов должен финишировать в первой тройке в РПЛ и выйти в финал Кубка страны. Хотят повторить результаты ЦСКА . В прошлом сезоне «Локомотив» занял шестое место в РПЛ . Отстали лишь на шесть пунктов от пьедестала, но работа Галактионова не впечатлила руководство. «Локомотив», в отличие от «Спартака» и ЦСКА , пока не ставит на иностранных наставников.

У «железнодорожников» стабильные и высокие расходы. У клуба есть стратегия – работа с россиянами. Вингер Пиняев оказался выше всех в рейтинге талантов из клубов Восточной Европы. Но вингер «Локомотива» уступает по важности для схем Галактионова юному коллеге Батракову. Алексей – главная надежда Галактионова на прорыв, о котором мечтают в руководстве московского клуба. Вот только ничто не указывает на легкий и уверенный старт команды.

Хотя результаты спаррингов ни о чём не говорят, важен характер летних матчей. Например, «Локомотив» недавно пропустил пять мячей от «Динамо». Соседи сыграли три тайма. После девяноста минут подопечные Галактионова несправедливо вели 1:0. Они отбились после серии атак команды Карпина, а Батраков реализовал свой шанс. Дальше юный Окишор уничтожил защиту «Локомотива». Вместо пяти мячей могли пропустить все десять за три тайма.

Увидели характерные для прошлого сезона ошибки без мяча. Капитан «Локомотива» Баринов терял игроков при стандартах, а также упускал хавбеков «Динамо» в опорной зоне. Центральный защитник Ньямси не остановил 18-летнего Окишора. Линия обороны Митрюшкина постоянно трещала по швам. Каркас имеется, но не хватает опорных точек в конструкции. Команда Галактионова не получает энергию опытных крутых легионеров, их не подписали.

Именно маститые иностранцы ведут вверх в таблице конкурентов «Локомотива». У «Краснодара» есть легионеры в обороне, в центре поля и форвард Кордоба. У «Зенита» вся игра строится вокруг действий латиноамериканцев. У «Динамо» один Бителло чего стоит. У «Спартака» успешные легионеры продлевают контракты, планы Станковича зависят от Бабича, Барко и иностранных нападающих. «Локомотив» не нашел иностранных лидеров, он отстает.

«Железнодорожники» отдали шейхам очень важного новичка

Фанаты со стажем помнят бывшего хавбека «Торпедо» и ЦСКА Ульянова. Раньше Дмитрий работал в «Химках» на руководящих должностях. С конца 2022 года стал спортивным директором «Локомотива». Ульянов разбирается в подписании россиян. Пиняева и Глушенкова забрали у «Крыльев Советов» за скромные для рынка деньги. Ульянов заманил Дзюбу. На начальном этапе трансфер себя оправдал. Также удачным стало подписание голкипера «Химок» Лантратова за 200 тысяч евро.

Теперь Илья уступает коллеге Митрюшкину, но Ульянов вовремя пригласил Антона из «Химок». А рядом с удачными сделками спортивный директор совершил серию ошибок. Ньямси, Сарвели, Салтыков и Сулейманов не усилили команду. Также есть пятно на репутации селекционеров «Локомотива». В клубе безуспешно искали основного центрального форварда. Аренда боснийца Хамулича в списке провалов. Нападающий Воробьёв из «Оренбурга» тоже не закрепился в железной основе.

Летом Ульянов подписал опытного Комличенко из «Ростова». Но до этого потратили деньги и не угадали с защитником Монтесом. Также не помогли свободные агенты Тимофеев и Сулейманов. Когда говорим о задаче обойти одновременно «Спартак», «Динамо» и ЦСКА , то нужны более веские трансферные аргументы. Пока у «Локомотива» и директора Ульянова есть только одна заметная ставка лета – Комличенко. Даже если Николай заиграет, он закроет только проблему в нападении.

Новички Зелимхан Бакаев и Александр Руденко пригодятся для ротации, но вряд ли эти футболисты окажутся мощнее молодых нападающих «Локомотива». Пиняев и Батраков будут в основе, а новичкам надо вытеснить из стартового состава защитника Самошникова, который заиграл на позиции правого вингера. А обиднее всего, что «Локомотив» нашел правильного легионера, который мог стать лидером. Но шейхи из ОАЭ лишили москвичей Веры – аргентинец из «Химок» покинул РПЛ .

Молодые россияне должны прибавить ради развития карьеры

Батраков не хочет сидеть в запасе «Зенита», амбиции Алексея связаны с еврокубками. У его бывшего коллеги Глушенкова уже проблемы с попаданием в стартовый состав «Зенита». Максим согласился на переезд в Санкт-Петербург, о чем может пожалеть, а его юный коллега остался в «Локомотиве» на год. Возможно, Батраков совершил ошибку. Зато, судя по действиям в спаррингах, Алексей не намерен сбавлять обороты. Команду будут строить вокруг двадцатилетнего оттянутого форварда.

Пиняеву тоже двадцать лет, но у Сергея больше опыта на взрослом уровне. На него смотрят как на ветерана стартового состава, вингер начнет третий полноценный сезон именно в основе. Легко поверить, что Батраков, Самошников, Пиняев и Комличенко создадут больше голов, чем было у «Локомотива» в прошлом сезоне РПЛ . И сложно поверить, что без усиления исправят оборону. Вратари Лантратов и Митрюшкин не относятся к мастерам управления линией обороны, они чистят чужие ошибки.

Опорник Баринов зря не покинул РПЛ , Дмитрий деградирует без новых стимулов. Сильянов не прибавляет после срыва трансфера в «Зенит». Тикнизяна отдали в «Црвену Звезду», одной проблемой меньше. Но где мощные новички? Разумеется, всегда надо оставлять лазейку для коллективов с молодыми игроками, выдавая прогнозы на сезон. Вдруг остальные фавориты РПЛ плохо подготовятся физически, а Пиняев и Батраков всех разорвут в стартовых турах. Но это лишь одна из версий будущего.