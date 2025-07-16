Полузащитник «Краснодара» Баньяц продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

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вчера, 14:12

Полузащитник «Краснодара» переходит в «Крылья Советов».

Как сообщает официальный телеграм-канал «быков», клубы оформили трансфер 25-летнего футболиста. Его контракт с самарцами рассчитан на 3 года. Пресс-служба «Краснодара» пожелала удачи игроку в новой команде:

Спасибо за игру! Желаем успехов в дальнейшей карьере!

В сезоне-2024/25 Баньяц выступал за сербский клуб «Бачка-Топола», где сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, что ранее «Крылья Советов» объявили о трансфере бывшего футболиста «Оренбурга» Джимми Марина.