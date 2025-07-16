Кэрролл дебютировал за клуб 6-й лиги в матче, проигранном со счётом 1:5

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вчера, 15:25

Бывший нападающий «Ливерпуля» провёл первый матч за «Дагенхэм энд Редбридж».

Опытный футболист был тепло встречен болельщиками своей новой команды, выступающей в Национальной лиге (6-й дивизион чемпионата Англии).

Игрок вышел на замену во втором тайме в товарищеской встрече с «Кроули Таун». Однако его клуб в итоге потерпел крупное поражение со счётом 1:5.

Форвард присоединился к коллективу несколько дней назад, также он стал инвестором клуба, у которого сменились владельцы.