Кэрролл дебютировал за клуб 6-й лиги в матче, проигранном со счётом 1:5

Бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл провёл первый матч за «Дагенхэм энд Редбридж».
Опытный футболист был тепло встречен болельщиками своей новой команды, выступающей в Национальной лиге (6-й дивизион чемпионата Англии).
Игрок вышел на замену во втором тайме в товарищеской встрече с «Кроули Таун». Однако его клуб в итоге потерпел крупное поражение со счётом 1:5.
Форвард присоединился к коллективу несколько дней назад, также он стал инвестором клуба, у которого сменились владельцы.
хотят повторить успех Рекхэма ))
но первый матч вышел не очень
хотят повторить успех Рекхэма ))
но первый матч вышел не очень