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Кэрролл дебютировал за клуб 6-й лиги в матче, проигранном со счётом 1:5

вчера, 15:25

Бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл провёл первый матч за «Дагенхэм энд Редбридж».

Опытный футболист был тепло встречен болельщиками своей новой команды, выступающей в Национальной лиге (6-й дивизион чемпионата Англии).

Игрок вышел на замену во втором тайме в товарищеской встрече с «Кроули Таун». Однако его клуб в итоге потерпел крупное поражение со счётом 1:5.

Форвард присоединился к коллективу несколько дней назад, также он стал инвестором клуба, у которого сменились владельцы.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:39
А может инвесторы из Катара ошиблись с Кэрроллом, как с частью нового футбольного проекта? Энди мог бы постараться сыграть получше, всё-таки у него за спиной Ливерпуль, а пришёл он в клуб шестого дивизиона. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Самому интересно стало.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:32
владельцы Дагенхэма катарские шейхи.
хотят повторить успех Рекхэма ))
но первый матч вышел не очень
Гость
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