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Экс-тренер Джикии: «„Зенит“ предлагал больше денег, но Георгий выбрал футбол»

вчера, 13:19

Защитник «Спартак» Георгия Джикия в свое время отказался перейти в «Зенит», хотя «сине-бело-голубые» готовили весьма выгодное предложение. Александр Антипов, бывший руководитель футбольной школы «Локомотив-Перово», где выступал Джикия раньше, прокомментировал решение футболиста:

«Не то чтобы удивил, но отказать „Зениту“ – это поступок. Я ему сказал: „Молодец, что не переехал в Санкт-Петербург“. Гео ответил: „Зачем оно мне, если я здесь прогрессирую? Тут моя команда, меня отсюда в сборную вызывают“. Да, там предлагали больше денег, но он абсолютно правильно решил. Выбрал футбол. Далеко не каждый так поступил бы. Это говорит о воспитании человека. Правильный баннер тогда фанаты вывесили».

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 23:35
Всё больше игроков отвергают Зенит. Это позитивный признак, наш футбол выздоравливает.
MIvan
MIvan
вчера в 23:04
... зато теперь знаем кто такой Александр Антипов...
Крейсер
Крейсер
вчера в 22:13
Зенит везде со своим кошельком лезет.
В этот раз дали по зубам.
gracie
gracie
вчера в 22:10
Конечно, Санкт Петербург какой-то смешной.У Антипова симптом Рейнгольда.Горе от Ума.
korn3512
korn3512 ответил Nikola45
вчера в 21:46
Так варианта два всего, Колян! Или не хнычь и стойко переноси все тяготы жизни, или на Мамбу, за уважением! Ахахаха
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Ministri Krasnodar
вчера в 21:42
Ты на очные встречи лучше внимание обратил бы)))
Nikola45
Nikola45 ответил korn3512
вчера в 21:23
korn3512:
Тогда выход один - не стони))
Да сейчас! Буду жить по вашим правилам! )) Нет мне спартаковский стил против горла! ))
korn3512
korn3512 ответил Nikola45
вчера в 20:30
Тогда выход один - не стони))
Nikola45
Nikola45 ответил korn3512
вчера в 20:02
korn3512:
Вспомнил бабушкины носки. Живи настоящим! Жора уже два титула со Спартаком выиграл а зенит всё болтается как г в проруби))
Ой да я без ваших советов разберусь куда идти! Да и кто шантрапу учить уму разуму будет?
Москва от МосквАчей Рязанских задыхается ))
Nikola45
Nikola45 ответил nikolah
вчера в 19:58
nikolah:
лол,ну он действительно в Зените не нужен,щас в дефе иностранцы в основном. Зобнин бы пригодился,а Джикия нет.
С Такой фамилией мы лучше Еврея возьмем! )) Вспоминается анекдот!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 19:42
все бывшие вспоминать начинают когда про них забывают, а был ли мальчик?
azures
azures ответил mugik1973
вчера в 19:29
mugik1973:
Если ты обратил внимание, в Спартаке чачу не пьют. Вместе стем хочу заметить что чачу пил и танцевал как ты пишешь лизгинку именно Кокорин.
А ты что после Кокорина стаканы нюхаешь?
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:54
Умный тренер, воспитал умного футболиста! Интересно, что скажет тренер Дзюбы? -В семье не без урода.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил fcspartak
вчера в 18:31
fcspartak:
если вы про зенит, то да. зенит давно уже отдыхает от футбола)
Нет, мы про джикию))
Аденн
Аденн
вчера в 18:23
все мыслящие футболисты понимают, что зенита это помойКА, где с футболм заканчивают ещё толком не начав.
nikolah
nikolah ответил Гойло и Каккоев
вчера в 18:13
Гойло и Каккоев:
После такого заголовка питерская торсида сорвет все уроки в школе
ты уже сорвал вместе со своими клонами гудбойка))
nikolah
nikolah
вчера в 18:12
лол,ну он действительно в Зените не нужен,щас в дефе иностранцы в основном.
Зобнин бы пригодился,а Джикия нет.
Zenfan
Zenfan ответил mugik1973
вчера в 17:56
Эй,Узбекистан,отдышись...уже все поняли,что ты оборотень из тарасовки,заканчивай свои тщетные попытки блеснуть разумом))))
fcspartak
fcspartak ответил Миклухо Маклаевич
вчера в 17:54
Миклухо Маклаевич:
Просто грузину в Зените делать нечего, а в спартаке целая диаспора носорогов есть с кем чачу попить и лезгинку станцевать!
чачу в Спартаке не пьют, лезгинка это к дзагоеву (тут хотя бы понятно) и к кокорину. еще вопросы?)
cska.78
cska.78 ответил Миклухо Маклаевич
вчера в 17:47
Миклухо Маклаевич:
Пускай носороги и негры валят в Москвабад! Там и так они составляют половину населения. А в цветах Зенита нет черного - это традиция!!
Вообще-то mugik1973 и есть спартач, не ведись на его аватарку!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 17:46
Влетать 7:0 от Ливерпуля-это футбол? Наверно у Джикии и его тренера искаженное представление об этой игре...
mugik1973
mugik1973
вчера в 17:44
Я не знаю сколько тебе годков, так как по монитору это не вижу. И думаю что ты не старше меня.
По этому тебе сделали замечание. Напоминаю пословицу о больном и мертвом либо хорошо либо не чего.
Если ты писал про болельщиков Спартака, так заметь претензии пошли в твой адрес. Я не обобщал всех болельщиков Зенита.
Зимой я пиво не пью. Предпочитаю коньяк. Этот коньяк к Спартаку не преплитай. Назову что я пью коньяк Узбекистан и он в России дороговато может для Вас
Миклухо Маклаевич
Миклухо Маклаевич
вчера в 17:41
Пускай носороги и негры валят в Москвабад! Там и так они составляют половину населения. А в цветах Зенита нет черного - это традиция!!
Миклухо Маклаевич
Миклухо Маклаевич ответил mugik1973
вчера в 17:37
mugik1973:
Если ты обратил внимание, в Спартаке чачу не пьют. Вместе стем хочу заметить что чачу пил и танцевал как ты пишешь лизгинку именно Кокорин.
    Nikola45
    Nikola45 ответил mugik1973
    вчера в 17:35
    mugik1973:
    Во первых я тебе не тыкал. Во вторых ты написал что он отдыхает от футбола. На что я тебе сделал замечание. В третьих все претензии по поводу что пишут плохо про Зенит, пожалуста не ко мне а к администратору сайта. В четвертых я на себя ни чего не брал
    1. Прочитайте что вы пишите! Везде ты!
    2. Найдите мой пост о Джикия! Один! Где я написал что он отдыхает ))
    3. По поводу что сайт пишит я к вам претензии и предъявлял! ))
    4. Вы не пиво Трехгорное пробовали сегодня? ))
    mugik1973
    mugik1973 ответил Миклухо Маклаевич
    вчера в 17:34
    Если ты обратил внимание, в Спартаке чачу не пьют. Вместе стем хочу заметить что чачу пил и танцевал как ты пишешь лизгинку именно Кокорин.
    korn3512
    korn3512 ответил Nikola45
    вчера в 17:32
      Nikola45
      Nikola45 ответил Шуnя771
      вчера в 17:32
      Шуnя771:
      "Свинское светлое" пьёте Вы, с Спартак выпускает свое - "Трехгорное"!))
        Миклухо Маклаевич
        Миклухо Маклаевич
        вчера в 17:32
        Просто грузину в Зените делать нечего, а в спартаке целая диаспора носорогов есть с кем чачу попить и лезгинку станцевать!
        mugik1973
        mugik1973
        вчера в 17:31
        Во первых я тебе не тыкал.
        Во вторых ты написал что он отдыхает от футбола. На что я тебе сделал замечание.
        В третьих все претензии по поводу что пишут плохо про Зенит, пожалуста не ко мне а к администратору сайта.
        В четвертых я на себя ни чего не брал
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