Экс-тренер Джикии: «„Зенит“ предлагал больше денег, но Георгий выбрал футбол»

Защитник «Спартак» Георгия Джикия в свое время отказался перейти в «Зенит», хотя «сине-бело-голубые» готовили весьма выгодное предложение. Александр Антипов, бывший руководитель футбольной школы «Локомотив-Перово», где выступал Джикия раньше, прокомментировал решение футболиста:

«Не то чтобы удивил, но отказать „Зениту“ – это поступок. Я ему сказал: „Молодец, что не переехал в Санкт-Петербург“. Гео ответил: „Зачем оно мне, если я здесь прогрессирую? Тут моя команда, меня отсюда в сборную вызывают“. Да, там предлагали больше денег, но он абсолютно правильно решил. Выбрал футбол. Далеко не каждый так поступил бы. Это говорит о воспитании человека. Правильный баннер тогда фанаты вывесили».