Аленичев рассказал о ходе переговоров между «Енисеем» и «Динамо» по Зотову

«Енисей» хочет подписать полузащитника московского «Динамо» Александра Зотова, москвичи же желают разорвать с футболистом контракт, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о ходе переговоров:
«Думаю, усиление в лице двух игроков у нас еще будет — нам нужен нападающий, потому что Андрей Козлов нас покинул, и необходим центральный защитник. Ведем переговоры с „Динамо“ по Зотову, я бы от него не отказался, но есть небольшие проблемы — у него контракт еще на полтора года, так что переговоры непростые».
Да, ребята нам помогли, спасибо им за прошлый год. Сейчас - не их уровень. Напомню, с ними в составе, Динамо было на 15-м месте в этом сезоне.
Да, ребята нам помогли, спасибо им за прошлый год. Сейчас - не их уровень. Напомню, с ними в составе, Динамо было на 15-м месте в этом сезоне.
Очень жаль, что ныне Зотов и Терехов не нужны Динамо(
Очень жаль, что ныне Зотов и Терехов не нужны Динамо(