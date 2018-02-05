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Аленичев рассказал о ходе переговоров между «Енисеем» и «Динамо» по Зотову

05 февраля 2018, 10:45

«Енисей» хочет подписать полузащитника московского «Динамо» Александра Зотова, москвичи же желают разорвать с футболистом контракт, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о ходе переговоров:

«Думаю, усиление в лице двух игроков у нас еще будет — нам нужен нападающий, потому что Андрей Козлов нас покинул, и необходим центральный защитник. Ведем переговоры с „Динамо“ по Зотову, я бы от него не отказался, но есть небольшие проблемы — у него контракт еще на полтора года, так что переговоры непростые».

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Sem25 (раскрыть)
05 февраля 2018 в 17:58
о, экспертиза подъехала. А кто нас в матче с Уфой то спас. напомни. "слаб-слаб-слаб-слаб". Другие слова знаешь? В чем их слабость? Что Хохлову они не нужны? В этом слабость?
Борисыч1
Борисыч1
05 февраля 2018 в 17:27
Хохлов баран, раз ему не нужны Зотов и Терехов. Зато он влюблён в Обольского и Морозова, с которыми мы вылетели из РПЛ в пердив.
шацк
шацк
05 февраля 2018 в 17:26
Да перейдет - 99% Зотов не похож на алчного игрока, ему еще играть и играть, а в Динамо на лавке за гол/полтора пропадет в Турине...
Василий Пупкин
Василий Пупкин ответ Байкал-38 (раскрыть)
05 февраля 2018 в 14:30
Дзюба не алчный, он деревянный!
Sem25
Sem25 ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
05 февраля 2018 в 12:27
Зотов, для РФПЛ, игрок слабый. От того его Спартачи бесплатно и отдали. Тоже самое с Тереховым, которого даже Петраков с Томью не взял в РФПЛ.
Да, ребята нам помогли, спасибо им за прошлый год. Сейчас - не их уровень. Напомню, с ними в составе, Динамо было на 15-м месте в этом сезоне.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
05 февраля 2018 в 12:18
Зотов играл у Аленичева и в Арсенале. и в Спартаке.
Очень жаль, что ныне Зотов и Терехов не нужны Динамо(
stanichnik
stanichnik
05 февраля 2018 в 11:25
Енисею Зотов нужен, Крылья Советов за Зотовым охотятся, Динамо близко к решению своих проблем.
denmig
denmig
05 февраля 2018 в 11:15
по ходу динамо хочет в пердив! ну недалеко осталось!
Байкал-38
Байкал-38
05 февраля 2018 в 11:11
Динамо хочет, Енисей хочет, а Зотов скорее всего не хочет зарплату терять! Даже спартаковский воспитанник Дзюба пошёл на понижении зарплаты, что бы играть, а вот спартаковский Зотов не хочет! А Вы ещё говорите,что Дзюба алчный!!!
Sem25
Sem25
05 февраля 2018 в 11:02
Еще один футболист перед выбором:деньги на лавке, или футбол?
EAGinLE
EAGinLE
05 февраля 2018 в 10:55
удачи. Аленичеву
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