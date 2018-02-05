Аленичев рассказал о ходе переговоров между «Енисеем» и «Динамо» по Зотову

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05 февраля 2018, 10:45

«Енисей» хочет подписать полузащитника московского «Динамо» Александра Зотова, москвичи же желают разорвать с футболистом контракт, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Наставник «Енисея» рассказал о ходе переговоров:

«Думаю, усиление в лице двух игроков у нас еще будет — нам нужен нападающий, потому что Андрей Козлов нас покинул, и необходим центральный защитник. Ведем переговоры с „Динамо“ по Зотову, я бы от него не отказался, но есть небольшие проблемы — у него контракт еще на полтора года, так что переговоры непростые».