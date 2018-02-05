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Тиаго Силва: «Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду»

вчера, 21:07

Защитник ПСЖ Тиаго Силва сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду. Небольшая разница между ними заключается в том, что когда Лео с мячом, его трудно остановить один на один и даже вдвоем.

Роналду заслужил все свои награды. Этот сезон складывается для него немного сложнее, но он еще не закончен. Криштиану все еще может выиграть и следующий „Золотой мяч“».

Напомним, что ПСЖ и «Реал» в очной дуэли поборются за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
DVoxNN
DVoxNN ответил Charismatic
сегодня в 00:05
Charismatic:
У меня работает
У меня тоже. Закинул в закладки и пользуюсь пока работает. Как перестанет - уйду.
DVoxNN
DVoxNN ответил Groove000
сегодня в 00:03
Groove000:
а вообще, админы, вы видите, что вам люди пишут? или вам плевать на это? хоть у кого-нибудь спрашивали мнение по поводу перехода на новую версию сайта? был ли проведен опрос (как на всех нормальных сайтах)? большинству ведь не нравится новая версия, все это активно высказывается в комментах, но ни ответа, ни привета..
Да эта версия и не может никому нравиться. Просто убогая хрень. Я бы может понял, если бы это было с целью отимизации под мобильные платформы, но фиг, дизайн не обладает адаптивностью.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил cevin cigan
вчера в 23:31
cevin cigan:
Пользуясь случаем,хочу поздравить Рона с 33летием! Здоровья,счастья и новых успехов на футбольных полях! PS жаль что этот "ресурс" и словом не обмолвился,как ни как лучший футболист(де факто) планеты.
Объективно большинство здравомыслящих зрячих людей прекрасно знают кто лучший футболист планеты...
Рональду просто обладатель Золотого мяча.
С днюхой!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 22:34
Какой верблюд додумался до этой новой версии вообще? Оставили бы хотя бы право на выбор между новым и старым сайтом,так нет же,надо людям подсунуть эти экскременты
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:24
Опять сравнение разных игроков.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Inquisitоr
вчера в 22:18
Inquisitоr:
Ежели кто не может зайти на старый сайт по старой ссылке, попробуйте -https://www.soccer.ru/?new_design=0А вообще напрасно некие силы пытаются перетащить почтенную и не очень публику на презренную и ..овняную новую версию. Поймите - она никому неинтересна и не нужна. Сайт попросту лишится аудитории, будет предан анафеме, а те кто чинит препятствия на пути к старой версии будут прокляты до седьмого колена...
Смолвил как Жак де Моле во время своей казни))
ОППАОПА
ОППАОПА ответил cevin cigan
вчера в 22:13
cevin cigan:
Пользуясь случаем,хочу поздравить Рона с 33летием! Здоровья,счастья и новых успехов на футбольных полях! PS жаль что этот "ресурс" и словом не обмолвился,как ни как лучший футболист(де факто) планеты.
о каком доказанным , ты о чем ?
Charismatic
Charismatic ответил Groove000
вчера в 22:07
Groove000:
походу заблочили старую ссылку...
У меня работает
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 22:07
Против Ньюкасла защишаться в принципе бесполезно. Ньюкасл чемпик!
Inquisitоr
Inquisitоr ответил Groove000
вчера в 21:56
Groove000:
походу заблочили старую ссылку...
Те кто сделал сие злодеяние - упёртые бараны. Некогда славный сайт уже потерял около половины постоянных посетителей, тем не менее находятся ослы , которые пытаются разогнать остальных...
Groove000
Groove000
вчера в 21:53
а вообще, админы, вы видите, что вам люди пишут? или вам плевать на это? хоть у кого-нибудь спрашивали мнение по поводу перехода на новую версию сайта? был ли проведен опрос (как на всех нормальных сайтах)? большинству ведь не нравится новая версия, все это активно высказывается в комментах, но ни ответа, ни привета..
Groove000
Groove000 ответил Inquisitоr
вчера в 21:50
Inquisitоr:
Ежели кто не может зайти на старый сайт по старой ссылке, попробуйте -https://www.soccer.ru/?new_design=0А вообще напрасно некие силы пытаются перетащить почтенную и не очень публику на презренную и ..овняную новую версию. Поймите - она никому неинтересна и не нужна. Сайт попросту лишится аудитории, будет предан анафеме, а те кто чинит препятствия на пути к старой версии будут прокляты до седьмого колена...
походу заблочили старую ссылку...
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил cevin cigan
вчера в 21:43
cevin cigan:
Пользуясь случаем,хочу поздравить Рона с 33летием! Здоровья,счастья и новых успехов на футбольных полях! PS жаль что этот "ресурс" и словом не обмолвился,как ни как лучший футболист(де факто) планеты.
Пользовался бы этим случаем в сливочных пабликах соц. сетей
Inquisitоr
Inquisitоr
вчера в 21:43
Ежели кто не может зайти на старый сайт по старой ссылке, попробуйте -https://www.soccer.ru/?new_design=0

А вообще напрасно некие силы пытаются перетащить почтенную и не очень публику на презренную и ..овняную новую версию. Поймите - она никому неинтересна и не нужна. Сайт попросту лишится аудитории, будет предан анафеме, а те кто чинит препятствия на пути к старой версии будут прокляты до седьмого колена...
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 21:33
Пользуясь случаем,хочу поздравить Рона с 33летием! Здоровья,счастья и новых успехов на футбольных полях! PS жаль что этот "ресурс" и словом не обмолвился,как ни как лучший футболист(де факто) планеты.
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