Тиаго Силва: «Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду»

Защитник ПСЖ Тиаго Силва сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду. Небольшая разница между ними заключается в том, что когда Лео с мячом, его трудно остановить один на один и даже вдвоем.
Роналду заслужил все свои награды. Этот сезон складывается для него немного сложнее, но он еще не закончен. Криштиану все еще может выиграть и следующий „Золотой мяч“».
Напомним, что ПСЖ и «Реал» в очной дуэли поборются за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Рональду просто обладатель Золотого мяча.
С днюхой!
Рональду просто обладатель Золотого мяча.
С днюхой!
А вообще напрасно некие силы пытаются перетащить почтенную и не очень публику на презренную и ..овняную новую версию. Поймите - она никому неинтересна и не нужна. Сайт попросту лишится аудитории, будет предан анафеме, а те кто чинит препятствия на пути к старой версии будут прокляты до седьмого колена...
А вообще напрасно некие силы пытаются перетащить почтенную и не очень публику на презренную и ..овняную новую версию. Поймите - она никому неинтересна и не нужна. Сайт попросту лишится аудитории, будет предан анафеме, а те кто чинит препятствия на пути к старой версии будут прокляты до седьмого колена...