Тиаго Силва: «Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду»

Защитник ПСЖ Тиаго Силва сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Против Месси сложнее защищаться, чем против Роналду. Небольшая разница между ними заключается в том, что когда Лео с мячом, его трудно остановить один на один и даже вдвоем.

Роналду заслужил все свои награды. Этот сезон складывается для него немного сложнее, но он еще не закончен. Криштиану все еще может выиграть и следующий „Золотой мяч“».

Напомним, что ПСЖ и «Реал» в очной дуэли поборются за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.