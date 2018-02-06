Попов: «„Трабзонспор“ предлагал лучшие условия, но остался в „Спартаке“»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал трансферные слухи вокруг собственной персоны, которые отправляют его то в Турцию, то в «Удинезе», то в «Рубин».

«Слухи всегда идут. В начале января писали, что могу уйти в „Удинезе“. Еще тогда сказал болгарским СМИ, что это какой-то бред и спекуляции. Никто из Италии мне не звонил. Из „Спартака“ тоже не сообщали, что мной интересуются из Италии. У меня еще полтора года контракта. Так что правды за этим никакой.

Последние полтора года каждое трансферное окно начинаются такие разговоры. Говорят, говорят, говорят... Да, действительно зимой 2016-го у меня было предложение от „Трабзонспора“. Очень хорошие условия предлагали, лучше, чем в „Спартаке“. Я отказался. Потому что хотел стать чемпионом России. Тогда же звали в Китай. Тоже сказал нет. А летом, когда взяли золото, снова звали в Трабзон. Отказался еще раз, потому что хотел выиграть Суперкубок, выступить в Лиге чемпионов.

Я выбрал Россию. Мне нравится, семья привыкла. Ребенок в садик ходит, скоро в школу. Нас все устраивает. Этой зимой в Турцию не звали. И про российские клубы читал: про „Рубин“, „Динамо“. Но, опять же, никаких официальных предложений до меня не доходило».