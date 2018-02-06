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Попов: «„Трабзонспор“ предлагал лучшие условия, но остался в „Спартаке“»

сегодня, 00:23

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал трансферные слухи вокруг собственной персоны, которые отправляют его то в Турцию, то в «Удинезе», то в «Рубин».

«Слухи всегда идут. В начале января писали, что могу уйти в „Удинезе“. Еще тогда сказал болгарским СМИ, что это какой-то бред и спекуляции. Никто из Италии мне не звонил. Из „Спартака“ тоже не сообщали, что мной интересуются из Италии. У меня еще полтора года контракта. Так что правды за этим никакой.

Последние полтора года каждое трансферное окно начинаются такие разговоры. Говорят, говорят, говорят... Да, действительно зимой 2016-го у меня было предложение от „Трабзонспора“. Очень хорошие условия предлагали, лучше, чем в „Спартаке“. Я отказался. Потому что хотел стать чемпионом России. Тогда же звали в Китай. Тоже сказал нет. А летом, когда взяли золото, снова звали в Трабзон. Отказался еще раз, потому что хотел выиграть Суперкубок, выступить в Лиге чемпионов.

Я выбрал Россию. Мне нравится, семья привыкла. Ребенок в садик ходит, скоро в школу. Нас все устраивает. Этой зимой в Турцию не звали. И про российские клубы читал: про „Рубин“, „Динамо“. Но, опять же, никаких официальных предложений до меня не доходило».

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CTAPbIU
CTAPbIU
сегодня в 00:59
Нормальный игрок, пусть играет. Поначалу подумал, что Ханни на его место пришел...
CTAPbIU
CTAPbIU
сегодня в 00:55
Что у вас за пупсики какие то? Вы значение этого слова знаете? Почитаешь комментарии, тошно становится. Такое впечатление, что Больше половины комментариев пишут люди с явными психологическими отклонениями...
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:42
Журналисты в погоне за сенсацией много что любят выдумывать,но я рад что Попов остался...
Sully
Sully
сегодня в 00:27
мы думали что Попов единственный натурал в спартаке... хотя с такой фамилией, все с ним понятно... так бы играл в нормальном клубе по сравнению со спартаком, а так придется постоянно бегать по парилкам и парится с Глушковым, Ананидзе и неграми...
Faustello
Faustello
сегодня в 00:24
Опутали Дениска и Джано своим очарованием пупсика Попова )))
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