Хави Грасия о победе над «Челси»: «Незабываемый вечер, очень горжусь своими игроками»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия поделился впечатлениями от крупной победы над «Челси» в 26-м туре АПЛ (4:1):

«Это был незабываемый вечер. Отличная победа и отличный матч, сегодня я очень горжусь своими игроками. Ты всегда стараешься победить и показать хорошую игру, и сегодня нам удалось хорошо выступить. Да, после удаления ход встречи изменился, но я всё равно считаю, что мы сыграли отлично.

„Челси“ – большой клуб, большая команда. Сегодня удаление добавило им проблем, но во второй половине встречи были моменты, когда они играли лучше нас.

Сейчас я думаю лишь о том, как заполучить три очка в следующей игре. Уже завтра мы начнём тренироваться, чтобы быть готовыми к предстоящему матчу».