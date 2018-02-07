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«Байер» одержал волевую победу над «Вердером» в Кубке Германии

сегодня, 01:22
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)4 : 2Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерЗакончился в дополнительное время

Леверкузенский «Байер» в четвертьфинальном матче Кубка Германии победил «Вердер», уступая 0:2 по ходу встречи.

Леверкузен, стадион «Бай-Арена»

«Байер» - «Вердер» 4:2 (1:2, 1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Брандт 31, 55, Беллараби 111, Хавертс 118Крузе 4 (пенальти), Йоханссон 8

«Байер»: Лено, Венделл (Рецос 113), Джонатан Та, Ларс Бендер (Хенрикс 79), Свен Бендер, Арангис, Кор (Беллараби 108), Хавертс, Брандт (Аларио 101), Бэйли, Фолланд.
Главный тренер: Хайко Херрлих.

«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон, Юнузович, Делэни, Эггештайн (Лангкамп 113), Кайнц (Бельфодиль 91), Крузе, Йоханссон (Рашица 46).
Главный тренер: Флориан Кохфельдт.

Предупреждения: Гебре Селасси 13, Венделл 64, Мойсандер 88, Аугустинссон 90, Эггештайн 191, Бэйли 105, Кор 105.

Судья: Марко Фриц.

Напомним, в другом поединке 1/4 финала «Бавария» разобралась с «Падерборном» (6:0).

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Все комментарии
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 07:21
Мини камбэк.
cska.78
cska.78
сегодня в 04:58
Нормально, с 0:2 :)
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