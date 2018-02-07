Почеттино боится, что люди убьют футбол излишним вниманием к деталям

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что чрезмерная зацикленность людей на желании усмотреть в игре футболистов жульничество может привести к тому, что мы потеряем футбол. Такую идею высказал аргентинский специалист на фоне всеобщего порицания игрока его команды Деле Алли, который получил желтую карточку за симуляцию в недавнем матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

«Да, там была желтая карточка. Такое случается. Арбитр был прав. Но проблема в том, что уж очень щепетильно относятся к этой ситуации, слишком много внимания приковано к Деле Алли. Порой чересчур много. А случай-то пустяковый.

Послушайте, у Алли много и плюсов. Конечно, он не идеален. Таких людей не бывает. Он умный парень, но слегка непослушный.

Но я больше беспокоюсь не из-за этой ситуации, а из-за того, что таким отношением мы изменим игру, которую мы знаем.

Вы думаете, что в Англии всегда все были честными, что все было идеально. Но смысл футбола - стараться перехитрить соперника. Это прослеживается и на примере тактики. Боюсь, что так мы убьем эту игру».