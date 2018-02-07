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Почеттино боится, что люди убьют футбол излишним вниманием к деталям

сегодня, 08:55

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что чрезмерная зацикленность людей на желании усмотреть в игре футболистов жульничество может привести к тому, что мы потеряем футбол. Такую идею высказал аргентинский специалист на фоне всеобщего порицания игрока его команды Деле Алли, который получил желтую карточку за симуляцию в недавнем матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:2)

«Да, там была желтая карточка. Такое случается. Арбитр был прав. Но проблема в том, что уж очень щепетильно относятся к этой ситуации, слишком много внимания приковано к Деле Алли. Порой чересчур много. А случай-то пустяковый.

Послушайте, у Алли много и плюсов. Конечно, он не идеален. Таких людей не бывает. Он умный парень, но слегка непослушный.

Но я больше беспокоюсь не из-за этой ситуации, а из-за того, что таким отношением мы изменим игру, которую мы знаем.

Вы думаете, что в Англии всегда все были честными, что все было идеально. Но смысл футбола - стараться перехитрить соперника. Это прослеживается и на примере тактики. Боюсь, что так мы убьем эту игру».

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Все комментарии
311
311
сегодня в 13:07
Эти "детали" решают исходы матчей! Покет не прав!)
Klaus-S
Klaus-S ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 11:40
Капитан Смoллетт:
ну тут конечно почеттино не прав, хотя по игре результат справедлив, ливер даже на ничью наиграл с натяжкой...
Причём тут наиграл или не наиграл. Если бы счёт всегда был по игре, то футбол был бы предсказуем. Вот недавний матч Ливерпуля и Суонси. Игра в одни ворота и гол со стандарта от Суонси. Один момент, один гол, против десяти у Ливерпуля. Так давайте заберем у Суонси победу тогда. Вопрос в том что голы нужно забивать ЧЕСТНО.
Мне интересно, что бы говорит Почеттино на счёт внимания к деталям, если бы в его ворота поставили два левых пенальти из-за двух симуляций. И он потерял бы два очка. Сомневаюсь, что он говорил бы тоже самое.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 10:56
ну тут конечно почеттино не прав, хотя по игре результат справедлив, ливер даже на ничью наиграл с натяжкой...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:37
Грош цена успеха если команда добивается результата такими способами в нескольких матчах подряд и позор такому тренеру который покрывает это дело вместо того что дать пинка под зад чтобы в следующий раз подобным не занимались
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:37
"смысл футбола - обмануть соперника" - я то думал Почет тренер... я то думал, он старается "переиграть соперника в футбол"... а нет. Вот сами и раскрыли карты... вот кто поощьряет дайвы и мерзкое поведение быдлячье.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:34
два-три левый пенальти, пол команды дайвит в штрафной... - да пустяковый случай это... пару левых голешников? - это все мелочные детали))) вот же латинос с*****, когда в его пользу - и черта оправдает
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:33
Симуляция уже давно стала частью игры.
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