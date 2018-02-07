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В каждом клубе РФПЛ будет специалист по работе с людьми с ограниченными возможностями

вчера, 18:30

С начала следующего сезона в штате каждого клуба РФПЛ должен быть человек, отвечающий за работу с болельщиками с ограниченными возможностями, иначе процедуру лицензирования в РФС не пройти. Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов:

«Сейчас вводится обязательная должность - в каждом клубе в штате должен быть человек по работе с болельщиками с ограниченными возможностями. С нового сезона это станет критерием для лицензирования РФС, он обязательный. В клубах обязан работать специалист по работе с болельщиками, теперь обязательна и эта новая должность. Обе эти должности можно совмещать.

На семинар мы отправили человека, чтобы он учился и понимал, что должен делать. С удовольствием послушаю его, когда он вернется. Это хорошее дело, конечно, мы эту инициативу поддерживаем».

Сообщалось также, что РФПЛ может отказаться от титульного спонсора.

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:18
    Saang
    Saang
    вчера в 23:37
    Зачем в каждом клубе РФПЛ специалисты по ЦСКА?
    311
    311
    вчера в 23:34
    Предлагаю начать эту инициативу со сборной России!)
    nikolah
    nikolah ответил spartach n1
    вчера в 22:33
    spartach n1:
    Ну наконец-то будет кому позаботится о хорсе,великолепном и литейном с сулей !
    и о гус пойете с филькой
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Андрей Ав
    вчера в 21:47
    Здесь речь идёт о людях с ограниченными возможностями,а не о дееспособных!
    Андрей Ав
    Андрей Ав ответил Саня Локомотив
    вчера в 21:43
    Саня Локомотив:
    Если всё действительно так и людям с ограниченными возможностями будут оказаны,должным образом,помощь и понимание,то это,несомненно,правильное и благородное решение!
    Ну Зениту же помогают
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив
    вчера в 20:20
    Если всё действительно так и людям с ограниченными возможностями будут оказаны,должным образом,помощь и понимание,то это,несомненно,правильное и благородное решение!
    Alex-96
    Alex-96
    вчера в 19:59
    Я не понял, рфс хочет чтобы людям с ограниченными возможностями помощь была, или главное чтобы человек от каждого клуба платный семинар в рфс прошел?
    VIPded
    VIPded
    вчера в 19:53
    Давно пора было официально признать наших игроков инвалидами...
    mikysss
    mikysss ответил Беланов
    вчера в 19:45
    Беланов:
    Сначала на фанатов цифры 43. Ой - это же все спартачи!
    ой ой вы посмотрите а еще авку какую повесил... и цифру 43 откуда то взял... а я понял ты фанат фильма муви43, тогда твой уровень понятен
    mikysss
    mikysss ответил azures
    вчера в 19:28
    azures:
    В спартаке таких специалистов должно быть около 77, по семь на каждого игрока.
    впервые адекватный, ну почти, коммент от неСпартача - по твоему мнению, значит только 11 человек из ФКСМ? ну вот же умнеешь на ходу другой бы весь клуб хаял а ты только 11
    Беланов
    Беланов ответил mikysss
    вчера в 19:28
    mikysss:
    Для нашей зборной такого спеца нужно, ну и для фансектора конебомжей которые про 7-0 пишут в каждой ветке на соккере
    Сначала на фанатов цифры 43. Ой - это же все спартачи!
    azures
    azures
    вчера в 19:23
    В спартаке таких специалистов должно быть около 77, по семь на каждого игрока.
    mikysss
    mikysss ответил spartach n1
    вчера в 19:23
    spartach n1:
    Ну наконец-то будет кому позаботится о хорсе,великолепном и литейном с сулей !
    пукермана забыл, бро))
    mikysss
    mikysss
    вчера в 19:22
    Для нашей зборной такого спеца нужно, ну и для фансектора конебомжей которые про 7-0 пишут в каждой ветке на соккере
    piercman
    piercman
    вчера в 19:18
    ещё в обязательном порядке внедрить в систему спартака сотню свиноловов с сачками, чтобы отлавливать хряков, прыгающих с крыш.
    EAGuar As
    EAGuar As
    вчера в 19:01
    Еще бы программа Доступная среда заработала по всей России .
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 18:59
    Ну наконец-то будет кому позаботится о хорсе,великолепном и литейном с сулей !
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 18:40
    один человек на всю фан-базу клуба? не маловато ли?)))
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 18:36
    У нас в РФПЛ все люди с ограниченными умственными возможностями. В зеркало трудно смотреть видимо.
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