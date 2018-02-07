В каждом клубе РФПЛ будет специалист по работе с людьми с ограниченными возможностями

С начала следующего сезона в штате каждого клуба РФПЛ должен быть человек, отвечающий за работу с болельщиками с ограниченными возможностями, иначе процедуру лицензирования в РФС не пройти. Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов:

«Сейчас вводится обязательная должность - в каждом клубе в штате должен быть человек по работе с болельщиками с ограниченными возможностями. С нового сезона это станет критерием для лицензирования РФС, он обязательный. В клубах обязан работать специалист по работе с болельщиками, теперь обязательна и эта новая должность. Обе эти должности можно совмещать.

На семинар мы отправили человека, чтобы он учился и понимал, что должен делать. С удовольствием послушаю его, когда он вернется. Это хорошее дело, конечно, мы эту инициативу поддерживаем».

Сообщалось также, что РФПЛ может отказаться от титульного спонсора.