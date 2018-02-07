Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич восхищен тренером Массимилиано Аллегри и ролью на левом фланге, которую итальянский специалист ему уготовил:

«Даже при своей роли мне удается занимать голевые позиции. Моя главная задача — быть предельно внимательным во время оборонительной фазы, но в то же время важно внести свой вклад в атаку.

Мне бы не хотелось многого говорить, но кое-что я повторю: Аллегри — один из лучших тренеров в Европе. Его работа говорит сама за себя. Результаты работают на него, и я очень рад, что получил возможность поработать с Массимилиано. Он умеет слушать.

В этом сезоне мы постараемся выиграть все что возможно, пускай и трудно будет добраться до самого конца».

По слухам, хорватский футболист в декабре отклонил выгоднейшее предложение из Китая ради «бьянконери».