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Манджукич: «Аллегри — один из лучших тренеров в Европе. Он умеет слушать»

вчера, 20:29

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич восхищен тренером Массимилиано Аллегри и ролью на левом фланге, которую итальянский специалист ему уготовил:

«Даже при своей роли мне удается занимать голевые позиции. Моя главная задача — быть предельно внимательным во время оборонительной фазы, но в то же время важно внести свой вклад в атаку.

Мне бы не хотелось многого говорить, но кое-что я повторю: Аллегри — один из лучших тренеров в Европе. Его работа говорит сама за себя. Результаты работают на него, и я очень рад, что получил возможность поработать с Массимилиано. Он умеет слушать.

В этом сезоне мы постараемся выиграть все что возможно, пускай и трудно будет добраться до самого конца»

По слухам, хорватский футболист в декабре отклонил выгоднейшее предложение из Китая ради «бьянконери».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:23
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Аксинья
Аксинья
вчера в 20:35
Вообще-то слушать должны вы игроки, а дело тренера втолковывать вам в уши...
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