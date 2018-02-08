Олдридж: «Кейн — лучший нападающий в мировом футболе»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж восхищен талантом нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна и предполагает, что с ним мерсисайдцы стали бы гораздо сильнее:

«Он игрок совершенно особого плана, не так ли? „Ливерпуль“ предпочитает чаще играть из глубины, много бегать. Харри Кейн несколько старомоден. На данный момент он лучший нападающий в мировом футболе. Мы теперь по-другому смотрим на наших центрфорвардов, футбол изменился. Считаю, что Харри великолепный игрок и прекрасный голеадор.

Может, если бы он играл на „Энфилде“, мы бы всего на несколько очков отставали от „Манчестер Сити“».

Напомним, что в феврале Кейн забил свой сотый гол в Премьер-Лиге.