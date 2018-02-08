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Олдридж: «Кейн — лучший нападающий в мировом футболе»

сегодня, 11:01

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж восхищен талантом нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна и предполагает, что с ним мерсисайдцы стали бы гораздо сильнее:

«Он игрок совершенно особого плана, не так ли? „Ливерпуль“ предпочитает чаще играть из глубины, много бегать. Харри Кейн несколько старомоден. На данный момент он лучший нападающий в мировом футболе. Мы теперь по-другому смотрим на наших центрфорвардов, футбол изменился. Считаю, что Харри великолепный игрок и прекрасный голеадор.

Может, если бы он играл на „Энфилде“, мы бы всего на несколько очков отставали от „Манчестер Сити“».

Напомним, что в феврале Кейн забил свой сотый гол в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 13:14
Один из лучших, но не как не лучший.
Artuom
Artuom ответил Майкл59ru
сегодня в 12:05
Майкл59ru:
Он может быть один из лучших в АПЛ,но никак не в мировом футболе. В каждом чемпионате есть сильные игроки которые много забивают и если каждого называть лучшим,Золотых мячей не хватит. Да и в АПЛ такие как Кейн это звёздочки однодневки. Помнится ещё совсем недавно все на Варди молились и пророчили ему судьбу Месси или Роналды. А что в итоге,сдулся Варди,хватило только на один сезон его великолепности,так же как на один сезон хватило Лестера )
неуместно сравнивать... Варди один сезон сыграл сильно, а у Кейна четвёртый подряд сильный сезон. Это уже не однодневка.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:03
Среди цент-напов Кейн безусловно в тройке лучших!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:50
Отличный результат
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:43
Он даже на международной арене ничего не показал в отличии от Лукаку,который уже является лучшим бомбардиром в истории Бельгии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:39
Он может быть один из лучших в АПЛ,но никак не в мировом футболе. В каждом чемпионате есть сильные игроки которые много забивают и если каждого называть лучшим,Золотых мячей не хватит. Да и в АПЛ такие как Кейн это звёздочки однодневки. Помнится ещё совсем недавно все на Варди молились и пророчили ему судьбу Месси или Роналды. А что в итоге,сдулся Варди,хватило только на один сезон его великолепности,так же как на один сезон хватило Лестера )
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:12
В этом сезоне он обязательно должен быть в тройке кандидатов на ЗМ.
Agent_marsa
Agent_marsa
сегодня в 11:11
Кейн бесспорно хороший нападающий, но заявлять что он лучший в мировом футболе преждевременно
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