Источник: Буффона и Балотелли вызовут в сборную Италии

Согласно данным итальянской прессы, временный наставник сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо намерен вызвать в расположение команды 40-летнего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и нападающего «Ниццы» Марио Балотелли.
Напомним, что после вылета «Скуадры» из борьбы за право участвовать в ЧМ-2018 Буффон объявил о завершении карьеры в сборной.
Ди Бьяджо также вызовет ряд бывших и нынешних футболистов «Милана». В списке фигурируют Маттео Дармиан, Маттиа Де Шильо, Симоне Верди, Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Леонардо Бонуччи и другие футболисты.
В марте итальянцам предстоят товарищеские встречи с командами Аргентины и Англии.
Балотелли плевать на репутацию футбола, он живет в свое мире.
А Буффон, при всем уважении к нему, приложил руку к провалу сборной.
Балотелли плевать на репутацию футбола, он живет в свое мире.
А Буффон, при всем уважении к нему, приложил руку к провалу сборной.