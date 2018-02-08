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Источник: Буффона и Балотелли вызовут в сборную Италии

сегодня, 11:53

Согласно данным итальянской прессы, временный наставник сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо намерен вызвать в расположение команды 40-летнего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и нападающего «Ниццы» Марио Балотелли.

Напомним, что после вылета «Скуадры» из борьбы за право участвовать в ЧМ-2018 Буффон объявил о завершении карьеры в сборной.

Ди Бьяджо также вызовет ряд бывших и нынешних футболистов «Милана». В списке фигурируют Маттео Дармиан, Маттиа Де Шильо, Симоне Верди, Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Леонардо Бонуччи и другие футболисты.

В марте итальянцам предстоят товарищеские встречи с командами Аргентины и Англии.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:12
Считаю, что ни одного из них не стоит вызывать.
Балотелли плевать на репутацию футбола, он живет в свое мире.
А Буффон, при всем уважении к нему, приложил руку к провалу сборной.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:21
Если на перспективу Буффона можно уже и не вызывать.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:58
Ничего не меняется у "эскадры"..
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