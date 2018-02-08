Источник: Буффона и Балотелли вызовут в сборную Италии

Согласно данным итальянской прессы, временный наставник сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо намерен вызвать в расположение команды 40-летнего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и нападающего «Ниццы» Марио Балотелли.

Напомним, что после вылета «Скуадры» из борьбы за право участвовать в ЧМ-2018 Буффон объявил о завершении карьеры в сборной.

Ди Бьяджо также вызовет ряд бывших и нынешних футболистов «Милана». В списке фигурируют Маттео Дармиан, Маттиа Де Шильо, Симоне Верди, Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Леонардо Бонуччи и другие футболисты.

В марте итальянцам предстоят товарищеские встречи с командами Аргентины и Англии.