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«Краснодар» уступил «Видеотону», Шатов отыграл второй тайм

вчера, 19:47
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)ВидеотонМатч завершен

«Краснодар» на сборе в Марбелье провел контрольную встречу с венгерским «Видеотоном», в которой минимально уступил. За «быков» дебютировал арендованный у «Зенита» полузащитник Олег Шатов, отыгравший весь второй тайм.

«Краснодар» - «Видеотон» - 0:1 (0:1)
Гол: Стопира 22.

«Краснодар»: Адамов, Рамирес, Татаев, Мартынович, Янбаев, Жоаозиньо, Каборе (Шишкин 23; Шатов 46), Жигулев, Бутенко, Воробьев, Иван.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
сегодня в 00:11
Шатов что-то даже с Видеотоном не помог.
борька
борька
вчера в 23:57
Шатов,успехов!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил BELOGRUZIA
вчера в 23:32
BELOGRUZIA:
Где начало где конец вообще испортили сайт своим дизанйом , верните старый сайт , на этот даже желания не бывает лишний раз заходить
https://www.soccer.ru/
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:44
Понятное дело, что проиграл матч неосновной состав "быков", но непонятно, почему основу то не готовит в контрольных матчах Шалимов
fckrasnodar
fckrasnodar
вчера в 22:36
заголовок надо правильно писать! так правильнее будет: "часть молодежки и все лавочники Краснодара, проиграли Видеотону". основа даже не была заявлена на сегодняшний матч.
EAGuar As
EAGuar As ответил Супервайзер
вчера в 22:24
Ты суслика видешь ?
Нет , я тоже .
А он есть .
(С) .
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 22:12
Такая тренеровака .
Кlassе
Кlassе
вчера в 21:11
С бомжарой в составе они другого ожидали чтоли?))
FILL3286
FILL3286
вчера в 20:54
зюба пришел в арсенал начались поражения,шатов перешел тоже самое,от них одна не удача в клубах)) БАЛЛАСТ!
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 20:40
Видеотон крепкая команда, поэтому, результат не удивительный.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:35
Какой то не боевой состав был у быков!
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 20:26
Видеотон? С детства болею за эту команду, но только сейчас услышал о ее существовании.
Парадокс)).
BELOGRUZIA
BELOGRUZIA
вчера в 20:10
Где начало где конец вообще испортили сайт своим дизанйом , верните старый сайт , на этот даже желания не бывает лишний раз заходить
Saang
Saang
вчера в 20:05
Просто из Шатова еще Зенит не выветрился, не боитесь, все буит зашибись
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 20:03
Удача ушла вместе с волосами Янбаева?)
"Видеотон"..Крутой клуб был когда-то, в далёкие 80-е.
ДСА
ДСА
вчера в 20:02
Пока бестолковое усиление.
cska-78
cska-78 ответил Dominators
вчера в 19:58
Dominators:
Привет . И почему не играл русский Бекхем .
Привет!
Dominators
Dominators ответил cska-78
вчера в 19:56
cska-78:
У Каборе травма что ли? Ранняя замена!
Привет . И почему не играл русский Бекхем .
cska-78
cska-78
вчера в 19:52
У Каборе травма что ли? Ранняя замена!
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