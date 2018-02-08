«Краснодар» уступил «Видеотону», Шатов отыграл второй тайм

«Краснодар» на сборе в Марбелье провел контрольную встречу с венгерским «Видеотоном», в которой минимально уступил. За «быков» дебютировал арендованный у «Зенита» полузащитник Олег Шатов, отыгравший весь второй тайм.
«Краснодар» - «Видеотон» - 0:1 (0:1)
Гол: Стопира 22.
«Краснодар»: Адамов, Рамирес, Татаев, Мартынович, Янбаев, Жоаозиньо, Каборе (Шишкин 23; Шатов 46), Жигулев, Бутенко, Воробьев, Иван.
Нет , я тоже .
А он есть .
(С) .
Нет , я тоже .
А он есть .
(С) .
Парадокс)).
Парадокс)).
"Видеотон"..Крутой клуб был когда-то, в далёкие 80-е.
"Видеотон"..Крутой клуб был когда-то, в далёкие 80-е.