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Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

вчера, 16:04

Сегодня прошла жеребьевка плей-офф стадии Юношеской Лиги УЕФА.

На всех стадиях турнира команды сыграют по одному матчу друг с другом.

1/8 финала (20/21 февраля)

«Бавария» - «Реал»
«Манчестер Сити» - «Интер»
«Атлетико» - «Базель»
«Порту» - «Зальцбург»
ПСЖ - «Барселона»
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
«Тоттенхэм» - «Монако»
«Челси» - «Фейеноорд»

1/4 финала (13/14 марта)

1. «Бавария»/«Реал» - «Челси»/«Фейеноорд»
2. «Манчестер Сити»/«Интер» - «Ливерпуль»/«Манчестер Юнайтед»
3. ПСЖ/«Барселона» - «Атлетико»/«Базель»
4. «Тоттенхэм»/«Монако» - «Порту»/«Зальцбург»

Полуфиналы (20 апреля)

Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 4
Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 3.

Финал состоится 23 апреля.

Российские клубы вылетели на предыдущей стадии турнира, «Спартак» не справился с «Интером», а «Краснодар» - с «Реалом».

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 00:57
А где Краснодар?
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:00
Атлетико, Порту и Челси можно поздравлять с выходом в 1/4.
VIPded
VIPded
вчера в 20:41
Жаль... Наших уже нет...
Tommy Lee
Tommy Lee ответил makkie
вчера в 20:05
makkie:
Как по заказу прямо, и юноши Спартака, и юноши Краснодара вылетели в серии пенальти. Обидно, вполне могли дальше проходить. А все из-за одного матча вместо двух.
Ладно Краснодар на 1-м месте в молодёжном ЧР, вы то что там вякаете с 9-го и -18 очков.
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 19:42
А где спартачи, они говорили, что хорошо играют, ах, да, да вот они на 9-м месте в молодёжном чемпионате России.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:28
Все наши вылетели!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 18:55
Удачи нашей молодежке ,вполне после ливера сити достанется,чисто английские дуэли
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 18:04
Очень жаль что наша команда не участвует в юношеской лиги УЕФА
NOVA
NOVA
вчера в 17:50
Реалу даже в молодежке сразу такой соперник попадает!!! да еще и в гостях!!! ну удачи молодежи!!!
cska.78
cska.78
вчера в 17:33
Жаль Краснодар не прошел!
Лондонизблу
Лондонизблу
вчера в 17:32
Зальцбург всех нагнёт!!!
vastudio
vastudio ответил ДСА
вчера в 17:18
ДСА:
Выглядит не хуже основной Лиги Чемпионов.
Скажу даже больше-ещё круче главной сетки! ПСЖ-Барса,Бавария-Реал,Ливер-МЮ.Просто феерия) Особенно первые две пары.Просто дежавю)))
drug01
drug01
вчера в 17:16
Все сильные пары, сложно предсказать результат!
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил RUSTY8
вчера в 16:37
RUSTY8:
все-таки с МЮ играет Ливер или Милан?!!
Ливерпуль, исправили, спасибо
ДСА
ДСА
вчера в 16:36
Выглядит не хуже основной Лиги Чемпионов.
RUSTY8
RUSTY8
вчера в 16:36
все-таки с МЮ играет Ливер или Милан?!!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 16:34
Красота,что ни матч то битва,но если это был бы взрослый уровень...
makkie
makkie
вчера в 16:27
Как по заказу прямо, и юноши Спартака, и юноши Краснодара вылетели в серии пенальти.
Обидно, вполне могли дальше проходить. А все из-за одного матча вместо двух.
борька
борька
вчера в 16:10
Сплоховпли ребятишки, а должны были обе команды проити, невезуха!
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:08
Всем интересных игр
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