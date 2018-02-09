Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

Сегодня прошла жеребьевка плей-офф стадии Юношеской Лиги УЕФА.
На всех стадиях турнира команды сыграют по одному матчу друг с другом.
1/8 финала (20/21 февраля)
«Бавария» - «Реал»
«Манчестер Сити» - «Интер»
«Атлетико» - «Базель»
«Порту» - «Зальцбург»
ПСЖ - «Барселона»
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
«Тоттенхэм» - «Монако»
«Челси» - «Фейеноорд»
1/4 финала (13/14 марта)
1. «Бавария»/«Реал» - «Челси»/«Фейеноорд»
2. «Манчестер Сити»/«Интер» - «Ливерпуль»/«Манчестер Юнайтед»
3. ПСЖ/«Барселона» - «Атлетико»/«Базель»
4. «Тоттенхэм»/«Монако» - «Порту»/«Зальцбург»
Полуфиналы (20 апреля)
Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 4
Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 3.
Финал состоится 23 апреля.
Российские клубы вылетели на предыдущей стадии турнира, «Спартак» не справился с «Интером», а «Краснодар» - с «Реалом».
Обидно, вполне могли дальше проходить. А все из-за одного матча вместо двух.
Обидно, вполне могли дальше проходить. А все из-за одного матча вместо двух.