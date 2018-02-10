Болельщики «Атлетика» смогут бесплатно попасть на матч против «Спартака»

Пресс-служба «Атлетика» сообщает, что болельщики испанского клуба смогут бесплатно попасть на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака».



Такое решение принято в связи с недовольством поклонников «басков» неудачным выступлением команды в чемпионате. На сегодняшний момент клуб занимает 13 строчку в таблице чемпионата Испании. Данная услуга будет бесплатной для всех, кто обладает клубной картой болельщика.



Напомним, что матч «Атлетик» - «Спартак» состоится 22 февраля. Первая игра пройдет в Москве 15 февраля.