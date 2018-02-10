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Болельщики «Атлетика» смогут бесплатно попасть на матч против «Спартака»

вчера, 13:39
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак22.02.2018 в 23:05 Не начался

Пресс-служба «Атлетика» сообщает, что болельщики испанского клуба смогут бесплатно попасть на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака». 

Такое решение принято в связи с недовольством поклонников «басков» неудачным выступлением команды в чемпионате. На сегодняшний момент клуб занимает 13 строчку в таблице чемпионата Испании. Данная услуга будет бесплатной для всех, кто обладает клубной картой болельщика.

Напомним, что матч «Атлетик» - «Спартак» состоится 22 февраля. Первая игра пройдет в Москве 15 февраля.

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Все комментарии
Аквила
Аквила ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 17:01
Ангел неБесГрешен:
Точно! Первое место по посещвемости утеряно, теперь хоть халявой заманить...
Речь идет о матче в Бильбао,но это видимо для некоторых значение не имеет,главное ляпнуть-пластинку запустив по очередному кругу)
cska.78
cska.78
вчера в 16:53
На открывашке достаточно будет победы Атлетика, а в Испании полную авоську надо хрякам накидать!
evgeny86
evgeny86 ответил mangoх12
вчера в 16:24
mangoх12:
и наблюдают уже 16 лет как унижают Спартак
что то странно. на открытии позорятся обычно зенит и цска
mangoх12
mangoх12 ответил LOpp
вчера в 16:20
LOpp:
а чтобы посмотреть, как Спартак в очередной раз унижает цска и Зенит приезжает еще 15 тысяч с регионов.
и наблюдают уже 16 лет как унижают Спартак
Кlassе
Кlassе
вчера в 16:16
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 16:06
      Великий ЦСКА Москва
      Великий ЦСКА Москва ответил vistory
      вчера в 15:08
      vistory:
      За деньги идти уже никто не хочет, смотреть очередной позор лучше бесплатно.
      Одни уже сходили за деньги и получили массу удовольствия - 0:7
      vistory
      vistory ответил Брулин
      вчера в 15:07
      Брулин:
      Это будет их первый и последний бесплатный матч
      С пупсиками уже не встрется точно.
      Великий ЦСКА Москва
      Великий ЦСКА Москва ответил Шуnя771
      вчера в 15:07
      Шуnя771:
      На Бесплатно тянет 9:1! Даже с несложными математическими действиями больше чем 0:7!)))
      На Бесплатно тянет 1:18!

      Даже с несложными математическими действиями больше чем 0:7!)))
      Брулин
      Брулин
      вчера в 14:49
      Это будет их первый и последний бесплатный матч
      denmig
      denmig
      вчера в 14:28
      Тогда и Нам пусть бесплатные билеты выделяют! чего за дискриминация!? - вам конечно все равно п...ц! и особенно на открывашке! только билеты будут не в рублях а в евро тогда!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил Литейный 4
      вчера в 14:12
      Литейный 4:
      Что не сделаешь ради заполняемости закрывашки! Ахахахаха!
      Точно! Первое место по посещвемости утеряно, теперь хоть халявой заманить...
      CSKA2012
      CSKA2012 ответил LOpp
      вчера в 14:00
      15 лет унижали только Вас , жаль что Вас не постигла такая же участь как Ваших братьев из Торпедо)
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 14:00
      Что не сделаешь ради заполняемости закрывашки! Ахахахаха!
      Jum13
      Jum13 ответил LOpp
      вчера в 14:00
      LOpp:
      а чтобы посмотреть, как Спартак в очередной раз унижает цска и Зенит приезжает еще 15 тысяч с регионов.
        ДАША Д
        ДАША Д
        вчера в 14:00
        Осталось только в первой игре 1-5 не попасть, а то никто и не придет, даже бесплатно.
        LOpp
        LOpp ответил CSKA2012
        вчера в 13:58
        CSKA2012:
        т.е у Вас большая часть глоров ходит на стадион ?
        а чтобы посмотреть, как Спартак в очередной раз унижает цска и Зенит приезжает еще 15 тысяч с регионов.
        LOpp
        LOpp ответил CSKA2012
        вчера в 13:57
        CSKA2012:
        т.е у Вас большая часть глоров ходит на стадион ?
        у нас всегда минимум 25 тысяч.
        CSKA2012
        CSKA2012 ответил LOpp
        вчера в 13:55
        т.е у Вас большая часть глоров ходит на стадион ?
        LOpp
        LOpp ответил CSKA2012
        вчера в 13:53
        CSKA2012:
        Просто болельщики Атлетика не понимают за что платить ? Что Спартак ? На эту команду только бесплатно смотреть можно особенно после 0:7
        болельщики обычно ходят смотреть на свои клубы, и только глоры ходят смотреть на соперников.
        понятно тогда почему у цска посещаемость 8-10 тысяч и только на дерби бывает аншлаг.
        drug01
        drug01
        вчера в 13:52
        Эо.очень хорошо
        Шуnя771
        Шуnя771 ответил CSKA2012
        вчера в 13:52
        CSKA2012:
        Просто болельщики Атлетика не понимают за что платить ? Что Спартак ? На эту команду только бесплатно смотреть можно особенно после 0:7
        На Бесплатно тянет 9:1!

        Даже с несложными математическими действиями больше чем 0:7!)))
        CSKA2012
        CSKA2012
        вчера в 13:50
        Просто болельщики Атлетика не понимают за что платить ? Что Спартак ? На эту команду только бесплатно смотреть можно особенно после 0:7
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 13:48
        Желчь полилась рекой!

        Завистников кочевряжет по взрослому!))
        swift stream
        swift stream
        вчера в 13:47
        Даже бесплато смотреть на такую стыдобу нет желания у людей.
        NoKerzhNoParty
        NoKerzhNoParty
        вчера в 13:46
        Да просто никто в Испании не хочет идти на ноунеймов из москвы смотреть за деньги
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 13:44
        Удачи Красно-Белым!
        vistory
        vistory
        вчера в 13:44
        За деньги идти уже никто не хочет, смотреть очередной позор лучше бесплатно.
        Кlassе
        Кlassе
        вчера в 13:43
        рашинхорсу выпала отличная возможность узнать что же такое аншлаг на суперсовременном стадионе, осталось только притвориться болельщиком атлетика и проникнуть на Открытие))
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