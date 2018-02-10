«Гуанчжоу Эвергранд» не включил в заявку на сезон Джексона Мартинеса

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», похоже, решил окончательно отказаться от услуг колумбийского форварда Джексона Мартинеса, который был куплен два года назад у «Атлетико» за 42 млн евро.

Нападающий не был включен китайцами ни в заявку на чемпионат страны, ни в список игроков, доступных для матчей азиатской ЛЧ.

Предполагается, что в ближайшее время Мартинес, который полностью провалился в Китае и показал там очень слабый уровень игры, может вернуться на родину, где в его услугах заинтересован «Индепендьенте» из Медельина.