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«Гуанчжоу Эвергранд» не включил в заявку на сезон Джексона Мартинеса

вчера, 15:17

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», похоже, решил окончательно отказаться от услуг колумбийского форварда Джексона Мартинеса, который был куплен два года назад у «Атлетико» за 42 млн евро.

Нападающий не был включен китайцами ни в заявку на чемпионат страны, ни в список игроков, доступных для матчей азиатской ЛЧ.

Предполагается, что в ближайшее время Мартинес, который полностью провалился в Китае и показал там очень слабый уровень игры, может вернуться на родину, где в его услугах заинтересован «Индепендьенте» из Медельина.

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бебето_71
бебето_71
вчера в 17:20
Ему не надо было с Порто уходить он там играл хорошо сам.себе карьеру загубил перешедший в Атлетико, не заиграл парень в Испаний.а потом продали в Китай за баблом погнался увы не судьба)
ДСА
ДСА
вчера в 16:02
Самый большой провал в покупке игрока, одни убытки.
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