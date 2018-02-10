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Усман Дембеле попал в заявку «Барселоны» на матч против «Хетафе»

вчера, 15:25
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе18:15 Не начался

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде объявил заявку на матч Примеры с «Хетафе».

В состав команды вернулся восстановившийся после травмы нападающий Усман Дембеле. Также неожиданно нашлось место в списке игроков и Жерару Пике, у которого были проблемы с коленом и участие которого в матче находилось под большим вопросом. Игрок пропустил последнюю тренировку «блаугранас», работая по индивидуальной программе в тренажерном зале. Ожидалось, что в воскресенье место Пике в основе займет колумбийский новичок «Барсы» Йерри Мина.

Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Силлессен, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Дембеле, Коутиньо, Паулиньо, Алькасер, Альба, Динь, С. Роберто, Видаль, Мина.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
вчера в 18:53
Может на минут 30 выпустить..
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 17:57
Главно чтобы нига в третий раз несломался..
Groove000
Groove000 ответил The Method Man
вчера в 17:24
The Method Man:
Вообще не понимаю зачем нам Гризманн??? Я очень верю в Дембеле, парень капец какой талантливый, всякие Мбаппе рядом и близко не стояли, его МИНУС - травмы.... Месси можно дать отдохнуть Вижу следющий состав: Штеген Альба,МИна, Бускетс, Роберто Ракитич, Дембеле, КОутиньо, Иньеста, Паулиньо Суарес 4-5-1
смахивает на автобус... против Хетафе такого не будет)
The Method Man
The Method Man
вчера в 17:16
Вообще не понимаю зачем нам Гризманн???

Я очень верю в Дембеле, парень капец какой талантливый, всякие Мбаппе рядом и близко не стояли, его МИНУС - травмы....

Месси можно дать отдохнуть
Вижу следющий состав:

Штеген
Альба,МИна, Бускетс, Роберто
Ракитич, Дембеле, КОутиньо, Иньеста, Паулиньо
Суарес
4-5-1
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 16:33
В матче с Хетафе Месси можно вообще не выпускать))) максимум минут на 20-30))
Надо беречь лучшего игрока современности на матч с Челси))
Виталий Саблин
Виталий Саблин
вчера в 16:29
Мина замедленного действия!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:20
лишь бы опять не травмировался
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:14
Месси похоже не попадет в основу )
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