Усман Дембеле попал в заявку «Барселоны» на матч против «Хетафе»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде объявил заявку на матч Примеры с «Хетафе».

В состав команды вернулся восстановившийся после травмы нападающий Усман Дембеле. Также неожиданно нашлось место в списке игроков и Жерару Пике, у которого были проблемы с коленом и участие которого в матче находилось под большим вопросом. Игрок пропустил последнюю тренировку «блаугранас», работая по индивидуальной программе в тренажерном зале. Ожидалось, что в воскресенье место Пике в основе займет колумбийский новичок «Барсы» Йерри Мина.

Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Силлессен, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Дембеле, Коутиньо, Паулиньо, Алькасер, Альба, Динь, С. Роберто, Видаль, Мина.