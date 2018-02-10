Усман Дембеле попал в заявку «Барселоны» на матч против «Хетафе»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде объявил заявку на матч Примеры с «Хетафе».
В состав команды вернулся восстановившийся после травмы нападающий Усман Дембеле. Также неожиданно нашлось место в списке игроков и Жерару Пике, у которого были проблемы с коленом и участие которого в матче находилось под большим вопросом. Игрок пропустил последнюю тренировку «блаугранас», работая по индивидуальной программе в тренажерном зале. Ожидалось, что в воскресенье место Пике в основе займет колумбийский новичок «Барсы» Йерри Мина.
Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Силлессен, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Дембеле, Коутиньо, Паулиньо, Алькасер, Альба, Динь, С. Роберто, Видаль, Мина.
Я очень верю в Дембеле, парень капец какой талантливый, всякие Мбаппе рядом и близко не стояли, его МИНУС - травмы....
Месси можно дать отдохнуть
Вижу следющий состав:
Штеген
Альба,МИна, Бускетс, Роберто
Ракитич, Дембеле, КОутиньо, Иньеста, Паулиньо
Суарес
4-5-1
Я очень верю в Дембеле, парень капец какой талантливый, всякие Мбаппе рядом и близко не стояли, его МИНУС - травмы....
Месси можно дать отдохнуть
Вижу следющий состав:
Штеген
Альба,МИна, Бускетс, Роберто
Ракитич, Дембеле, КОутиньо, Иньеста, Паулиньо
Суарес
4-5-1
Надо беречь лучшего игрока современности на матч с Челси))
Надо беречь лучшего игрока современности на матч с Челси))