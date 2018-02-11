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Иванович: «Для „Зенита“ матч с „Селтиком“ станет большим испытанием»

сегодня, 11:15
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.02.2018 в 23:05 Не начался

В преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о шотландском сопернике и о его тренере Брендане Роджерсе:

«Я дебютировал в „Челси“, когда Брендан был моим тренером. В то время он возглавлял вторую команду, и он допустил меня к первой игре за клуб.

Он сразу же меня по-настоящему впечатлил. Роджерс был совсем другим человеком, чем все, кого я встречал в футболе до него. Он был так точен во всем! Концентрировался на каждом микромоменте, на каждом нашем движении. Так что я знаю все о Брендане как тренере. Знаю и некоторых игроков „Селтика“, как и их страстную игру, особенно при домашних трибунах.

Для „Зенита“ этот матч станет большим испытанием. Эта игра определит, чего мы на самом деле стоим на европейской арене».

Первый матч состоится 15 февраля, ответный — 22 февраля.

Напомним, что Иванович в январе получил травму и только в начале этого месяца вернулся в общую группу «Зенита».

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Все комментарии
artsinalex
artsinalex ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:31
Jeck Denielse:
У каждой команды есть свои Кошице,Пльзени и Бней Иегуды.....как и АЕКи....)) Речь не о том... Меня слегка смущает упорное боление некоторых за Селтики и Црвены Звезды..... Получается "если мы не можем обыгрывать некоторые клубы в европах - так пусть и другим из РПФЛ это не удастся")))) мелко...как то....
Я думаю это связано с большим вниманием к нашим Кошицам, отсюда и ответка.
А конкретно Селтик, это троллинг, связанный с победами в товарняках одних, и неудачами в товарняках других. Хотя казалось бы, товарняки это лишь подготовка к сезону, но многие на их основе делают далекоидущие выводы.
Mяyчeло
Mяyчeло ответил artsinalex
сегодня в 13:30
artsinalex:
А кто-то так и не научился обыгрывать великие Апоэли, Аустрии и цраные Твенте.
осеры, андерлехты, базели и прочие ... севильи, которых мы и в хвост и в гриву)
Олeневод
Олeневод ответил sir_Alex
сегодня в 13:30
sir_Alex:
Ещё и ЕРЖ? Мощный ты дед, респект и уважуха, оленевод! 😂😂😂😂😂😂😂
Так я сам толком не знаю кто я , таки такого намешалось , ой вэй и шведы и ЕРЖ и русские , но вот зулусов нет , таки очень за Спартак не болею
CrazyTapok
CrazyTapok
сегодня в 13:27
Чпокнем и Селтик!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:25
Матч с Селтиком для лазурных станет началом евроконца...
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:24
Соперник серьезный. Грех не пожелать удачи и победы Зениту!
sir_Alex
sir_Alex ответил Олeневод
сегодня в 13:22
Олeневод:
Шоб , я так жил какая мы малая народность , таки я вчера Фире сказал таки разведём свиней , она мне шо таки их нам есть нельзя , я могу и имею сказать можно не очень есть и можно иметь гешефт с продажи , она ну мы же оленеводы , а таки как было ещё на Аляску выбраться
Ещё и ЕРЖ? Мощный ты дед, респект и уважуха, оленевод! 😂😂😂😂😂😂😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил artsinalex
сегодня в 13:19
artsinalex:
А кто-то так и не научился обыгрывать великие Апоэли, Аустрии и цраные Твенте.
У каждой команды есть свои Кошице,Пльзени и Бней Иегуды.....как и АЕКи....))

Речь не о том...

Меня слегка смущает упорное боление некоторых за Селтики и Црвены Звезды.....
Получается "если мы не можем обыгрывать некоторые клубы в европах - так пусть и другим из РПФЛ это не удастся"))))
мелко...как то....
Олeневод
Олeневод ответил sir_Alex
сегодня в 13:18
sir_Alex:
Откуда мне знать, что ты – дед??? Да и «малыш» только в этническом смысле! Малая народность и всё такое!
Шоб , я так жил какая мы малая народность , таки я вчера Фире сказал таки разведём свиней , она мне шо таки их нам есть нельзя , я могу и имею сказать можно не очень есть и можно иметь гешефт с продажи , она ну мы же оленеводы , а таки как было ещё на Аляску выбраться
Nikola45
Nikola45 ответил Олeневод
сегодня в 13:13
Олeневод:
Отрицательная черта к-б фана - переход на личности , я тебе плохого не сказал , а ты деду - малыш , ну некрасиво , ну гадость про Зенит я бы понял и оценил
Это у них карма! С кем поведешься!
artsinalex
artsinalex ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:12
Jeck Denielse:
Поклонники "народной" знают что говорят....)) Селтик для них как и Марибор....неприступная крепость...))) 4 игры - 2 поражения...2-е ничьи.... 05.12.2012 Селтик – Спартак Москва 2:1 02.10.2012 Спартак Москва – Селтик 2:3 29.08.2007 Селтик – Спартак Москва 1:1 15.08.2007 Спартак Москва – Селтик 1:1 Всех в Москве интересует только Селтик ))) А про гастроли команды несущую радость всем от Астаны до Шанхая и от Ливерпуля до Марибора - ни слова .....)))) Правда ли что после жеребьёвки на стадионе в Бильбао установили новое табло,с двузначными числами в честь приезда самого пропускающего "чемпиона" ???))))
А кто-то так и не научился обыгрывать великие Апоэли, Аустрии и цраные Твенте.
sir_Alex
sir_Alex ответил Олeневод
сегодня в 13:09
Олeневод:
Отрицательная черта к-б фана - переход на личности , я тебе плохого не сказал , а ты деду - малыш , ну некрасиво , ну гадость про Зенит я бы понял и оценил
Откуда мне знать, что ты – дед??? Да и «малыш» только в этническом смысле! Малая народность и всё такое!
artsinalex
artsinalex
сегодня в 13:09
Бранислав, ну как же так. Все питеристы в восторге от побед в товарняках, орут "где наш межгалактический кубок" за эти победы, а ты их так топорно решил приземлить. Ну нельзя так с политпроектом обращаться.
Miaf
Miaf ответил Nikola45
сегодня в 13:08
Nikola45:
А вы еще за Спартаковских попросите! За статьи которые Зенит позорят! Просите уж за все и за всех!
За статьи, которые Зенит позорят надо просить Кокорина, Дзюбу, МИллера и всю газпромовскую компанию)
Олeневод
Олeневод ответил sir_Alex
сегодня в 13:07
sir_Alex:
Это он погорячился! Чукчу нельзя обижать по определению! Не обижайся, малыш.
Отрицательная черта к-б фана - переход на личности , я тебе плохого не сказал , а ты деду - малыш , ну некрасиво , ну гадость про Зенит я бы понял и оценил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:58
Поклонники "народной" знают что говорят....))
Селтик для них как и Марибор....неприступная крепость...)))

4 игры - 2 поражения...2-е ничьи....
05.12.2012 Селтик – Спартак Москва 2:1
02.10.2012 Спартак Москва – Селтик 2:3
29.08.2007 Селтик – Спартак Москва 1:1
15.08.2007 Спартак Москва – Селтик 1:1

Всех в Москве интересует только Селтик )))
А про гастроли команды несущую радость всем от Астаны до Шанхая и от Ливерпуля до Марибора - ни слова .....))))
Правда ли что после жеребьёвки на стадионе в Бильбао установили новое табло,с двузначными числами в честь приезда самого пропускающего "чемпиона" ???))))
sir_Alex
sir_Alex ответил Олeневод
сегодня в 12:56
Олeневод:
Дружок , теперь знаю , что Литейный это Степан , то что за Наш Зенит знал и раньше , но меня ваш Мяф - адекватный спартач , обозвал клоном , это как?
Это он погорячился! Чукчу нельзя обижать по определению! Не обижайся, малыш.
Олeневод
Олeневод ответил Nikola45
сегодня в 12:55
Nikola45:
А мне нравятся веселые дети! )) А вот +18 из телевидения нужно исключить! ))Я сам брезглив ))
Не я внуку это смотреть не разрешил бы , но он футболом не интересуется , у него планшет и игры в которых я ничего не понимаю
Nikola45
Nikola45 ответил Олeневод
сегодня в 12:53
Олeневод:
Я думаю чтобы поржать над Спартаком достаточно будет включить в четверг телевизор и главное детям не давать смотреть это 18+
А мне нравятся веселые дети! )) А вот +18 из телевидения нужно исключить! ))Я сам брезглив ))
Олeневод
Олeневод ответил Nikola45
сегодня в 12:52
Nikola45:
Не трогайте нашего Степана! Хороший парень! Всегда защищает честь Зенита! Я бы ему даже билет купил и вместе на футбол сходил! Я думаю у него и у самого деньги найдутся! Но поржали бы вместе над Спартаком ))
Я думаю чтобы поржать над Спартаком достаточно будет включить в четверг телевизор и главное детям не давать смотреть это 18+
Nikola45
Nikola45
сегодня в 12:51
И Писерман и Перелетный и Литейный! Все наши )) Лучшие представители! ))
Jum13
Jum13 ответил Мельгарехо
сегодня в 12:50
Мельгарехо:
после матча с Селтиком бакланы узнают, что находиться под юбками у суровых шотландских парней.
Смотрю спартачам понравилось то, что там находится )))
Nikola45
Nikola45 ответил Mяyчeло
сегодня в 12:49
Mяyчeло:
лучше лечение ему оплати от шизофрении, и скажи что общаться самому с собой и создавать по 50 разных акков не есть нормально.
Вашим на сайте все разрешено! Что не 7партач то вип )) Как то бороться нужно ))
Mяyчeло
Mяyчeло ответил Nikola45
сегодня в 12:48
Nikola45:
Не трогайте нашего Степана! Хороший парень! Всегда защищает честь Зенита! Я бы ему даже билет купил и вместе на футбол сходил! Я думаю у него и у самого деньги найдутся! Но поржали бы вместе над Спартаком ))
лучше лечение ему оплати от шизофрении, и скажи что общаться самому с собой и создавать по 50 разных акков не есть нормально.
Nikola45
Nikola45 ответил Mяyчeло
сегодня в 12:48
Mяyчeло:
пьрцман тоже не ваш стало быть?
У вас на сате должны быть наши разведчики ))
Nikola45
Nikola45 ответил Mяyчeло
сегодня в 12:47
Mяyчeло:
пьрцман тоже не ваш стало быть?
Наш конечно! Руки прочь от Писермана ))
Nikola45
Nikola45 ответил Mяyчeло
сегодня в 12:46
Mяyчeло:
пьрцман тоже не ваш стало быть?
Не трогайте нашего Степана! Хороший парень! Всегда защищает честь Зенита!
Я бы ему даже билет купил и вместе на футбол сходил! Я думаю у него и у самого деньги найдутся! Но поржали бы вместе над Спартаком ))
Олeневод
Олeневод ответил sir_Alex
сегодня в 12:45
sir_Alex:
Это здешний болельщик газполитпроекта литейный! Своих надо знать, дружок)))
Дружок , теперь знаю , что Литейный это Степан , то что за Наш Зенит знал и раньше , но меня ваш Мяф - адекватный спартач , обозвал клоном , это как?
Mяyчeло
Mяyчeло ответил Nikola45
сегодня в 12:45
Nikola45:
Это от кого? ))
пьрцман тоже не ваш стало быть?
Nikola45
Nikola45 ответил Mяyчeло
сегодня в 12:44
Mяyчeло:
от степы капусты даже свои лазурные открещиваются)
Это от кого? ))
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