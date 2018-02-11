Иванович: «Для „Зенита“ матч с „Селтиком“ станет большим испытанием»

В преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о шотландском сопернике и о его тренере Брендане Роджерсе:

«Я дебютировал в „Челси“, когда Брендан был моим тренером. В то время он возглавлял вторую команду, и он допустил меня к первой игре за клуб.

Он сразу же меня по-настоящему впечатлил. Роджерс был совсем другим человеком, чем все, кого я встречал в футболе до него. Он был так точен во всем! Концентрировался на каждом микромоменте, на каждом нашем движении. Так что я знаю все о Брендане как тренере. Знаю и некоторых игроков „Селтика“, как и их страстную игру, особенно при домашних трибунах.

Для „Зенита“ этот матч станет большим испытанием. Эта игра определит, чего мы на самом деле стоим на европейской арене».

Первый матч состоится 15 февраля, ответный — 22 февраля.

Напомним, что Иванович в январе получил травму и только в начале этого месяца вернулся в общую группу «Зенита».