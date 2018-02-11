Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих целях в этом году. Отметим, что сегодня хавбеку исполнилось 24 года.



«Для меня все радости и огорчения на футбольном поле связаны с командой. Поэтому хочу, чтобы „Спартак“ добился максимальных результатов. Мечтаю как можно дальше вместе с партнерами пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России, достойно завершить чемпионат.



Почему не пошел по стопам отца, не стал летчиком? По той простой причине, что я, еще когда был мальчишкой и гонял мяч во дворе, пришел к выводу: играть в футбол и забивать мячи в ворота соперника проще, чем управлять самолетом. Особенно если играешь за „Спартак“!»



Ранее Роман Зобнин рассказал о своем лучшем голе.