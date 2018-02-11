  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман ЮнайтедФонбет6.23.951.55
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет4.741.77
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаФонбет1.673.954.85
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе---
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.474.257.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневентоФонбет1.15816.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб РеннРеннФонбет1.424.67.2

Зобнин рассказал о своих целях в этом году

сегодня, 13:14

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих целях в этом году. Отметим, что сегодня хавбеку исполнилось 24 года. 

«Для меня все радости и огорчения на футбольном поле связаны с командой. Поэтому хочу, чтобы „Спартак“ добился максимальных результатов. Мечтаю как можно дальше вместе с партнерами пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России, достойно завершить чемпионат.

Почему не пошел по стопам отца, не стал летчиком? По той простой причине, что я, еще когда был мальчишкой и гонял мяч во дворе, пришел к выводу: играть в футбол и забивать мячи в ворота соперника проще, чем управлять самолетом. Особенно если играешь за „Спартак“!»

Ранее Роман Зобнин рассказал о своем лучшем голе.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Канунников: «В весенней части мы увидим другой „Рубин“»
Сегодня, 12:25 9
Иванович: «Для „Зенита“ матч с „Селтиком“ станет большим испытанием»
Сегодня, 11:15 148
Шалимов: «Сбор „Краснодар“ закончил на позитиве»
Вчера, 21:52 7
Шатов: «Получаю удовольствие от игры „Краснодара“»
Вчера, 21:47 25
Гендиректор «Амкара»: «Оланаре с нами немного потренируется, после чего будем смотреть»
Вчера, 18:29 17
Лодыгин: «У меня есть хорошее чутье на отражение пенальти»
Вчера, 15:05 15
Обсудить
Все комментарии
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 13:32
РОМА, А СЕМЕРКУ ПРОПУСКАТЬ ЕЩЕ ПРОЩЕ!!!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:30
Лучше бы стал пилотом. У пупсиков будешь сбитым летчиком! Гыгыгыгы!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:28
Зобнин:
"...Мечтаю как можно дальше вместе с партнерами пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России, достойно завершить чемпионат".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хороший игрок сказал хорошие слова, нечисть сразу же зашевелилась.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:28
С днём Рождения Роман
Здоровья и спортивных тебе Успехов!
Sully
Sully
сегодня в 13:26
а пропускать семь легче чем на плейстейшене...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:23
С Днем рождения, Роман!!!
Удачи тебе в большом футболе!!!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 13:23
в самолетах отсутствуют безбородые особи и иже)
Nikola45
Nikola45
сегодня в 13:22
Понятно очередно лентяй! Учится было лень! )
311
311
сегодня в 13:21
Одно другому не мешает, всё впереди! Итак полкоманды сбитых летчиков!)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:19
Интересное сравнение.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:16
Пару голов забил всего-то, скоро Ребров догонит :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100