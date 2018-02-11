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«Милан» готовит для Гаттузо новый контракт

сегодня, 13:26

По данным из итальянской прессы, руководство «Милана» готовит новый контракт для главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

Сообщается, что менеджмент итальянского клуба удовлетворен прогрессом команды под руководством 40-летнего специалиста. Новый контракт будет включать повышение заработной платы, а сроки соглашения будут рассчитаны до 2020 года. 

В настоящий момент «Милан» занимает 7 строчку в таблице Серии А. 

Ранее Марчелло Липпи заявил, что Дженнаро Гаттузо может преуспеть на своей должности. 

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