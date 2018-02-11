«Милан» готовит для Гаттузо новый контракт

По данным из итальянской прессы, руководство «Милана» готовит новый контракт для главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.



Сообщается, что менеджмент итальянского клуба удовлетворен прогрессом команды под руководством 40-летнего специалиста. Новый контракт будет включать повышение заработной платы, а сроки соглашения будут рассчитаны до 2020 года.



В настоящий момент «Милан» занимает 7 строчку в таблице Серии А.



Ранее Марчелло Липпи заявил, что Дженнаро Гаттузо может преуспеть на своей должности.