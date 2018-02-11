Сунесс считает, что «Манчестер Юнайтед» не может полагаться на «школьника» Погба

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс уже не в первый раз критикует полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба:

«Поль Погба способен на великие вещи, вот только находится в целой миле от звания великого игрока. Ему уже 24 года, обошелся манкунианцам в 89 млн фунтов, а все еще не понял, как нормально играть на своей позиции.

Моуриньо явно не устраивает футбол Погба в определенных моментах. Может, этот посыл до него дойдет, но я сомневаюсь. Нельзя использовать Погба как одного из двух центральных полузащитников. На него попросту нельзя положиться. В матчах с более скромными командами его недостатки не будут критичными, но не с сильными.

Моуриньо и „Юнайтеду“ надо найти ему правильную позицию, но он не плеймейкер. Когда Поля просят нормально отыгрывать свою роль, он вечно куда-то отходит, пытаясь добраться до мяча. Центральному хавбеку никогда нельзя перемещаться в зоны более широкие, чем штрафная площадка. По крайней мере, пока этого не требует схема.

Погба слишком охотно покидает центральную зону. Он играет словно школьник, который бегает за мячом по всему полю».