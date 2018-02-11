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Сунесс считает, что «Манчестер Юнайтед» не может полагаться на «школьника» Погба

вчера, 14:34

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс уже не в первый раз критикует полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба:

«Поль Погба способен на великие вещи, вот только находится в целой миле от звания великого игрока. Ему уже 24 года, обошелся манкунианцам в 89 млн фунтов, а все еще не понял, как нормально играть на своей позиции.

Моуриньо явно не устраивает футбол Погба в определенных моментах. Может, этот посыл до него дойдет, но я сомневаюсь. Нельзя использовать Погба как одного из двух центральных полузащитников. На него попросту нельзя положиться. В матчах с более скромными командами его недостатки не будут критичными, но не с сильными.

Моуриньо и „Юнайтеду“ надо найти ему правильную позицию, но он не плеймейкер. Когда Поля просят нормально отыгрывать свою роль, он вечно куда-то отходит, пытаясь добраться до мяча. Центральному хавбеку никогда нельзя перемещаться в зоны более широкие, чем штрафная площадка. По крайней мере, пока этого не требует схема.

Погба слишком охотно покидает центральную зону. Он играет словно школьник, который бегает за мячом по всему полю».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:12
Многие игроки жертвы автобуса Моуриньо. Погба скорее всего один из них.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:33
Согласен с Сунессом
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:27
Не бывает школьников с таким ценником! Конкретно нечто Погба – зря потраченные миллионы.
просто сашка
просто сашка ответил Legendary Liverpool
вчера в 16:17
Legendary Liverpool:
Выиграл с Ливерпулем. ------------------------------- Чемпион Англии: 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 Кубок Лиги: 1981, 1982, 1983, 1984 Суперкубок Англии: 1979, 1980, 1982 Кубок чемпионов: 1978, 1981, 1984
аш на 5 чемпионств апл больше чем у джерарда
RMUKMU
RMUKMU ответил José_Mou
вчера в 16:17
José_Mou:
очередной ливерный призрак из прошлого своими необдуманными репликами показал что потерял связь с реальностью современного футбола...
С современном футболе каждый полузащитник должен уметь работать в обороне, не может так глупо прессинговать и бросать зоны пустыми, не имеет права тупо забивать на то что происходит на поле.
RMUKMU
RMUKMU ответил Капитан Смoллетт
вчера в 16:11
Капитан Смoллетт:
не так уж и много, в игре под прессингом погба равных нет...
В каждом матче минимум 2-3 раза привозит стабильно. Полю мало равных в передачах, но даже с мячом в ногах от него немало проблем. Часто теряет мяч, когда идёт в дриблинг, ещё передерживает мяч иногда.
José_Mou
José_Mou
вчера в 16:09
очередной ливерный призрак из прошлого своими необдуманными репликами показал что потерял связь с реальностью современного футбола...
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил RMUKMU
вчера в 16:04
RMUKMU:
А сколько он привёз голов и голевых моментов на свои ворота. Его игра на позиции ЦП, куда его ставит Моур, ужасна.
не так уж и много, в игре под прессингом погба равных нет...
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:56
Ну что же, в его словах есть доля правды.... Порой Поль действительно забывает о своих основных функциях, меняет позицию и оставляет свою зону оголенной. Такой классный и разносторонний футболист не имеет права это делать на регулярной основе!
RMUKMU
RMUKMU ответил Капитан Смoллетт
вчера в 15:31
Капитан Смoллетт:
Погба отдал 9 голевых передач и забил 3 гола в 16 матчах, но все равно не знает как играть на своей позиции?? Жалко что этот иксперт в таком солидной возрасте сам остался на уровне школьника))
А сколько он привёз голов и голевых моментов на свои ворота. Его игра на позиции ЦП, куда его ставит Моур, ужасна.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 15:31
Ахаха мнение знаменитого Сунеса никому не интересно, а мнение школоло соккера интересно всем)
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 15:27
Погба подходит только для игры с 3 игроками в центре (Погба-Матич-Эррера), и против 7-20 команд лиги.
Погба необучаем. Уже 2 года в больших и малых матчах одни и те же ошибки.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
вчера в 15:25
Погба отдал 9 голевых передач и забил 3 гола в 16 матчах, но все равно не знает как играть на своей позиции?? Жалко что этот иксперт в таком солидной возрасте сам остался на уровне школьника))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 15:25
Нормально он играет,иногда выдает шедевры,только его место не в опорной зоне,а чуть выше
dzvinka
dzvinka
вчера в 15:23
дак все верно. против норм команд его вообще на поле не видно, несмотря на рост этого полена и цветной окрас для заметности.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool ответил RedDevil88
вчера в 15:17
RedDevil88:
Грэм Сунесс это вообще кто???))критикует он)))
Выиграл с Ливерпулем.
-------------------------------
Чемпион Англии: 1979, 1980, 1982, 1983, 1984
Кубок Лиги: 1981, 1982, 1983, 1984
Суперкубок Англии: 1979, 1980, 1982
Кубок чемпионов: 1978, 1981, 1984
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool ответил RedDevil88
вчера в 15:14
RedDevil88:
Грэм Сунесс это вообще кто???))критикует он)))
Ну ты даешь.
dimagas1
dimagas1
вчера в 15:12
Обьективно Погбидзе не заиграл ,вполне не играет так ,как от него ждали.Правда и стиль Моура не сильно помогает открыть его сильные стороны.Возможно еще трансфер Санчеса немного меняет функции его в команде.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 15:01
Даже Жозе не понял, зачем он пришел в мю
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:58
Шоколадки вообще народ не предсказуемый.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:56
Сунесс - это ноль, его мнение никому не интересно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:48
Погба играет так, как научил тренер, который был в нем заинтересован.
RedDevil88
RedDevil88
вчера в 14:41
Грэм Сунесс это вообще кто???))критикует он)))
просто сашка
просто сашка
вчера в 14:40
все по делу сказал к сожалению
Великий Князь
Великий Князь ответил hoper
вчера в 14:40
hoper:
Опять неправильный перевод.А где слово "тупого" перед школьника
Тогда редактора и автора обвинят в расизме. Аха-ха)
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 14:39
Он играет словно школьник, который бегает за мячом по всему полю. Cогласен.
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 14:39
Так и есть. Мало он в Италии поучился. Только вершков хапанул.
hoper
hoper
вчера в 14:38
Опять неправильный перевод.А где слово "тупого" перед школьника
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