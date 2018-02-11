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«Волгарь»: «Отпустили Плиева до 10 февраля в „Ростов“, ситуация непонятная»

вчера, 21:19

Спортивный директор «Волгаря» Олег Целовальников сообщил о том, что защитник Константин Плиев, прошедший сбор с «Ростовом», пока отсутствует в расположении астраханского клуба.

«Ситуация непонятная. Мы отпустили Плиева с „Ростовом“ на сбор в Турцию до 10 февраля. У него действующий контракт с нашим клубом. Никаких официальных предложений от „Ростова“ по Плиеву нам не поступало, но при этом игрок пока не вернулся в расположение „Волгаря“. В ближайшее время должно быть понимание ситуации. Ожидаем появление Константина на сборе».

Плиев сыграл за «Ростов» 82 минуты в товарищеском матче с «Олимпией» (3:3).

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Все комментарии
Dominators
Dominators ответил Ice van Reed
вчера в 23:58
Ice van Reed:
«Волгарь»: «Отпустили Плиева до 10 февраля в „Ростов“, ситуация непонятная» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Новая тема для Пусть Говорят и Прямого эфира
А в перерывах в место рекламы история , как молодая жена кинула Джигарханяна .
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:07
«Волгарь»: «Отпустили Плиева до 10 февраля в „Ростов“, ситуация непонятная»
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Новая тема для Пусть Говорят и Прямого эфира
Dominators
Dominators ответил Казанский
вчера в 21:48
Казанский:
Доминаторс его в заложниках держит
10 февраля суббота , в понедельник и появится . Подняли кипеж на ровном месте , цену набивают . Все предъявы к Плиеву . А если Ростову игрок подошел , то в понедельник будет предложение .
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:34
Надо было оформлять подписку о возвращении?
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:33
Так и не доехал я до дома -
Затерялся где-то в хуторке...
Что же делать парню молодому
Коль пришлась казачка по душе...
Saang
Saang
вчера в 21:25
Ушел и не вернулся...
Новочек
Новочек
вчера в 21:25
Надо брать.
Казанский
Казанский
вчера в 21:21
Доминаторс его в заложниках держит
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