«Волгарь»: «Отпустили Плиева до 10 февраля в „Ростов“, ситуация непонятная»

Спортивный директор «Волгаря» Олег Целовальников сообщил о том, что защитник Константин Плиев, прошедший сбор с «Ростовом», пока отсутствует в расположении астраханского клуба.

«Ситуация непонятная. Мы отпустили Плиева с „Ростовом“ на сбор в Турцию до 10 февраля. У него действующий контракт с нашим клубом. Никаких официальных предложений от „Ростова“ по Плиеву нам не поступало, но при этом игрок пока не вернулся в расположение „Волгаря“. В ближайшее время должно быть понимание ситуации. Ожидаем появление Константина на сборе».

Плиев сыграл за «Ростов» 82 минуты в товарищеском матче с «Олимпией» (3:3).