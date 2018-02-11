«Волгарь»: «Отпустили Плиева до 10 февраля в „Ростов“, ситуация непонятная»

Спортивный директор «Волгаря» Олег Целовальников сообщил о том, что защитник Константин Плиев, прошедший сбор с «Ростовом», пока отсутствует в расположении астраханского клуба.
«Ситуация непонятная. Мы отпустили Плиева с „Ростовом“ на сбор в Турцию до 10 февраля. У него действующий контракт с нашим клубом. Никаких официальных предложений от „Ростова“ по Плиеву нам не поступало, но при этом игрок пока не вернулся в расположение „Волгаря“. В ближайшее время должно быть понимание ситуации. Ожидаем появление Константина на сборе».
Плиев сыграл за «Ростов» 82 минуты в товарищеском матче с «Олимпией» (3:3).
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